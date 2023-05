Le Real Madrid n’a pas pu gérer la haute presse de Manchester City, déclare Thibaut Courtois

Le Real Madrid n’a pas pu jouer son match habituel en raison de la presse étouffante de Manchester City lors de la première mi-temps de la défaite 4-0 en demi-finale de la Ligue des champions mercredi, a déclaré le gardien Thibaut Courtois.

Après un match nul 1-1 en Espagne lors du match aller, City s’est envolé des pièges du stade Etihad, l’équipe de Pep Guardiola chassant en meute haut sur le terrain, gardant le Real coincé dans sa propre surface et ne lui laissant aucune place pour respirer. .

City a effectué 124 passes au cours des 15 premières minutes avec près de 80% de possession de balle tandis que le champion en titre, le Real, était limité à seulement 13 passes, selon les statistiques de l’UEFA.

« Dès le début, nous nous attendions à ce qu’ils pressent et ne nous laissent pas jouer avec le ballon. Ils ont poussé beaucoup de joueurs pour nous garder dans notre surface », a déclaré Courtois.

« Au début, nous avons bien géré, mais nous n’avons pas été en mesure de jouer notre jeu, de créer des occasions ou de les mettre en danger. Cela leur a permis d’être encore plus à l’aise.

« Puis à la 20e minute, ils ont marqué et il est devenu de plus en plus difficile pour nous d’entrer dans le match. »

Deux buts de Bernardo Silva ont placé City aux commandes du match nul, mais Courtois a déclaré que les choses auraient pu être différentes si la fusée de Toni Kroos de loin avait trouvé le filet au lieu de toucher la barre transversale.

Le Real est revenu de situations apparemment impossibles contre City, Chelsea et Paris St Germain en route pour remporter le titre la saison dernière, mais il n’y avait aucun moyen de revenir en arrière mercredi.

City a marqué deux fois de plus après le redémarrage pour se qualifier pour la finale.

« Les jeux n’ont pas suivi notre chemin comme ils l’ont fait l’an dernier. A la mi-temps, on a pu voir qu’on avait envie de changer le jeu », a ajouté Courtois.

« Nous avons bien commencé mais nous avons eu du mal à créer des occasions, nous n’avons pas pu profiter de l’espace et nous avons fini par payer. »

Le vice-président du Real Madrid, Emilio Butragueno, a déclaré que Mnchester City était la meilleure équipe méritée pour se qualifier pour la finale de l’UEFA Champions League.

« Félicitations à Manchester City. Ils étaient meilleurs que nous et méritaient d’aller en finale », a déclaré Butragueno.

