Le Real Madrid minimise la blessure de Karim Benzema et loue l’impact d’Eden Hazard dans la défaite du Celtic

Une longue absence de Karim Benzema pourrait laisser le Real Madrid à court d’options en attaque. Jan Kruger – UEFA/UEFA via Getty Images

Carlo Ancelotti a déclaré que la blessure de Karim Benzema “ne semble pas grave” après que l’attaquant a été expulsé en première mi-temps de la victoire 3-0 du Real Madrid en Ligue des champions contre le Celtic mardi.

Benzema a boité après une demi-heure de jeu au Celtic Park après avoir ressenti une gêne au genou droit et a été remplacé par Eden Hazard, qui a ensuite contribué un but et une passe décisive.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

“Cela ne semble pas inquiétant. Nous devrons attendre demain pour les tests”, a déclaré Ancelotti lors de sa conférence de presse d’après-match, interrogé sur l’étendue de la blessure de Benzema. “La première évaluation ne semble pas très sérieuse, mais nous faudra attendre demain.”

“[Benzema] a senti quelque chose dans son genou”, a déclaré le gardien Thibaut Courtois à Movistar. “Nous verrons, j’espère que ce n’est pas grave. Si c’est le cas, il y a d’autres joueurs qui peuvent entrer.”

Vinicius Junior a ouvert le score à la 56e minute de l’ouverture du groupe F avant que Hazard ne joue à Luka Modric pour doubler l’avance de Madrid, puis le Belge a conclu le score lui-même, envoyant le revers de Dani Carvajal.

Madrid a choisi de ne pas faire appel à un avant-centre lors du mercato de cet été.

L’attaquant remplaçant Luka Jovic a été autorisé à rejoindre la Fiorentina sur un transfert gratuit, alors que l’entraîneur Ancelotti a soutenu Hazard pour jouer un faux rôle de neuf après trois années perturbées par des blessures au Bernabeu.

“Je pensais que c’était un match pour Eden”, a déclaré Ancelotti mardi. “Sa position, un peu plus profonde, pourrait nous aider… Il était clinique, nous avons marqué le deuxième grâce à lui et il était dans la surface pour marquer le troisième. Un match parfait pour lui.”

“C’est important pour [Hazard] se sentir bien”, a déclaré Courtois. “Eden est un grand joueur … Une fois qu’il a atteint la vitesse du jeu, il était important pour nous.”

“Ça n’a jamais été une question de qualité [with Hazard]”, a ajouté le milieu de terrain Toni Kroos. “C’est sa condition physique, ses blessures. Aujourd’hui, il est venu et a bien fait, espérons qu’il continue comme ça.”

Madrid a remporté ses six matchs jusqu’à présent cette saison, remportant la Super Coupe de l’UEFA contre l’Eintracht Francfort et remportant quatre victoires consécutives en Liga avant la victoire de mardi au Celtic.

Ils affronteront Majorque en Liga dimanche, avant d’accueillir le RB Leipzig en Ligue des champions mercredi prochain, suivi du derby de Madrid avec l’Atletico le 18 septembre.