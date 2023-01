Le Real Madrid, l’Atletico et la Liga condamnent le racisme envers Vinicius

L’Atletico Madrid et la Liga condamnent le dernier incident raciste contre Vinicius Junior avant la Copa del Rey. Angel Martinez/Getty Images

Le Real Madrid, l’Atletico Madrid et la Liga ont condamné un incident au cours duquel une poupée portant un maillot Vinicius Junior a été suspendue à un pont près du terrain d’entraînement de son club avant le derby de la Copa del Rey de jeudi entre les deux clubs.

Photos publiées sur les réseaux sociaux a montré une bannière avec la phrase “Madrid déteste le Real” – un slogan associé à un groupe d’ultras de l’Atletico – affichée à côté de la poupée avant le choc des quarts de finale au Bernabeu.

L’Atlético a décrit l’incident comme “répugnant et inacceptable“, le qualifiant de ” message de haine ” dans un communiqué publié jeudi.

“De tels actes sont absolument répugnants et inacceptables et font honte à la société”, a déclaré le club. “Notre condamnation de tout acte qui porte atteinte à la dignité des personnes ou des institutions est absolue et sans exception.

“La plus grande rivalité existe entre les deux clubs, mais aussi le respect. Aucun individu, quelles que soient ses intentions, ne peut nuire à la relation entre différents supporters. Il est de la responsabilité de chacun d’éviter cela.

“Nous ne connaissons pas l’auteur ou les auteurs de cet acte ignoble, mais leur anonymat ne signifie pas qu’ils fuient leur responsabilité. Nous espérons que les autorités pourront éclaircir ce qui s’est passé.”

LaLiga a également publié une déclarationqui disait: “Nous condamnons vigoureusement les actes de haine contre Vinicius Junior. L’intolérance et la violence n’ont pas leur place dans le football. Comme lors des occasions précédentes, LaLiga enquêtera sur ces événements pour tenter de trouver les responsables, en recherchant les sanctions pénales les plus sévères. “

Après avoir marqué un but lors de la victoire 3-1 de Madrid sur l’Atletico jeudi, Vinicius a publié un message sur son compte Twitter. “Il n’y a qu’un seul Madrid, tout le monde le sait.”

Madrid hay uno solo. Tout à l’heure. 🤍 – Vini Jr. (@vinijr) 26 janvier 2023

L’attaquant de 22 ans a déjà critiqué la Liga, alléguant que la ligue “continue de ne rien faire” pour lutter contre le racisme – commentaires qualifiés de “malheureux” et “injustes” par le président de la Liga Javier Tebas.

Le Real Madrid a également publié une déclarationqui disait: “Le Real Madrid tient à exprimer ses remerciements pour le soutien reçu après l’acte déplorable et répugnant de racisme, de xénophobie et de haine contre notre joueur Vinicius. Ces attaques, comme celles que subit notre joueur ou que tout sportif peut subir, ne peuvent pas avoir n’importe où dans une société comme la nôtre.”

Tebas a répondu au dernier incident avec Vinicius et a tweeté: “Un message à ceux qui descendent dans la rue la nuit pour commettre des crimes de haine, nous vous trouverons, nous obtiendrons des condamnations pour que vous finissiez en prison, c’est là que vous devriez être. ASSEZ MAINTENANT !!!”

En septembre dernier, les fans de l’Atletico ont été filmés en train de chanter “Vinicius, tu es un singe” devant leur stade Metropolitano avant le dernier derby avec le Real Madrid.

Les procureurs ont choisi de ne pas porter plainte dans cette affaire, arguant que les chants, bien que “désagréables” et “irrespectueux”, ont duré “quelques secondes” et ne constituaient pas une infraction pénale.

Plus tôt ce mois-ci, Vinicius a été agressé racialement par les fans du Real Valladolid après avoir été remplacé dans la seconde moitié de la victoire 2-0 de Madrid – un incident qui a été signalé par LaLiga à un tribunal local.

Il a également été la cible d’insultes racistes lors de matchs à l’extérieur à Barcelone en octobre 2021 et au Real Mallorca en mars 2022. À ces deux occasions, LaLiga a déposé des plaintes officielles, que les procureurs ont décidé de ne pas poursuivre.

La Fédération espagnole de football (RFEF) a également a publié un communiqué jeudi.

“[The RFEF] veut envoyer un message de soutien à Vinicius, qui a été directement menacé par des extrémistes de manière déplorable”, a-t-il déclaré. “Ce genre d’incident n’a pas sa place dans notre sport.”