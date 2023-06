Le Real Madrid lance son propre service de streaming

Le Real Madrid a officiellement lancé son propre service de streaming. RM Play sera le nouveau foyer de tout le contenu vidéo lié au club. À ce jour, plus de 700 heures de contenu au total sont actuellement disponibles sur la plateforme. Les vidéos sont disponibles en anglais et en espagnol, ainsi que des sous-titres en portugais pour certains programmes.

Les géants espagnols étaient auparavant l’un des premiers clubs de football à lancer leur propre chaîne de télévision en 1999. Cependant, de nombreuses équipes ont déjà mis en place des plateformes de streaming over-the-top. Néanmoins, la nouvelle du nouveau service survient six semaines après que les rivaux de Barcelone ont annoncé qu’ils mettaient fin à Barca TV.

RM Play propose deux niveaux différents parmi lesquels les utilisateurs peuvent choisir

Le nouveau service de Real propose deux niveaux disponibles au choix. Selon Médias SportsPro, la version gratuite demande essentiellement aux utilisateurs de s’inscrire, ce qui générera ensuite des données pour le club. L’option premium aidera évidemment à attirer plus de membres payants dans l’équipe.

Le club affirme que le service a été « créé comme un service à valeur ajoutée pour toute la famille madrilène ». RM Play est accessible via des appareils mobiles, des tablettes et des téléviseurs intelligents. Cela inclut Apple TV, Android TV et Amazon Fire TV.

Une pléthore de contenus est actuellement disponible sur le service

Les membres actuels du Real Madrid peuvent actuellement accéder à RM Play. Cela comprend des conférences de presse, des faits saillants et des interviews exclusives. Les archives historiques des temps forts des matchs sont également disponibles. Il s’agit d’extraits de matchs du Real Madrid des 15 dernières années. Des bandes-annonces et des premiers épisodes de contenu original impliquant le club sont également accessibles.

Les membres Premium et Junior recevront tous les accès ci-dessus ainsi que des avantages supplémentaires. Cela inclut les rediffusions complètes de tous les matchs en cours ou passés au cours des 15 dernières années. Un accès complet aux séries et documentaires originaux tels que Behind the Champions, Leyenda Blanca, le documentaire Bernabéu et Campo de Estrellas est également accessible. Il y aura plus de contenu exclusif disponible à l’avenir.

Crédit photo: IMAGO / Marca