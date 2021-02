La fenêtre de transfert s’est peut-être claquée, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Le Real Madrid intéressé par Torres en remplacement de Ramos

Le Real Madrid surveille les options défensives centrales alors que l’incertitude entourant l’avenir de Sergio Ramos grandit, et Goal rapporte qu’ils cibleront Villarreal Pau Torres.



Torres, 24 ans, a été surveillé par Los Blancos pendant plusieurs semaines, mais Madrid peut trouver un prix élevé sur son chemin. Villarreal a évalué le contrat de son principal défenseur à 65 millions d’euros, ce qui pourrait dépasser le pouvoir d’achat actuel de Madrid.

Torres avait auparavant une clause de libération d’environ 50 millions d’euros, mais cette valeur a augmenté selon La Razon, et Madrid espère que les bonnes relations entre les deux clubs pourront ramollir les frais.

Cependant, avec le contrat de Torres jusqu’en 2024, la situation pourrait dépendre de l’endroit où Villarreal terminera en championnat cette saison. S’ils peuvent se faufiler dans un endroit européen, ils peuvent être encore plus déterminés à garder leur talisman défensif.

BLOG EN DIRECT

08h54 GMT: Le président lyonnais Jean-Michel Aulas a encore une lueur d’espoir que Memphis Depay restera au club pour une autre saison.

« Jusqu’à la fin, nous pensons qu’il renouvellera pour la saison prochaine », a déclaré Aulas. « En ce moment, ce n’est pas quelque chose qui est possible mais pourquoi pas? »

Depay, 27 ans, devient agent libre en quelques mois et était sur le point de rejoindre le Barca l’été dernier après que l’entraîneur Ronald Koeman ait demandé d’ajouter un attaquant polyvalent qui pourrait jouer à différentes positions, y compris en tant que n ° 9.

Un accord a été conclu avec Lyon et l’international néerlandais, mais l’accord n’a pas pu être conclu en raison des restrictions salariales du Barça.

« C’est un grand talent, de classe mondiale », a déclaré Aulas. « Il n’y en a pas beaucoup comme lui dans l’équipe. Il apporte des solutions. J’ai toujours voulu qu’il reste mais nos offres ne l’ont pas convaincu. Nous l’avons aidé à aller au FC Barcelone mais financièrement ce n’était pas possible. »

08h30 GMT: Le Real Madrid ne fera que faire un geste pour signer la star du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe si les géants français décident de mettre le joueur sur la liste des transferts, rapporte Marca.

Objectif à long terme du Real Madrid, Mbappe est en pourparlers avec le PSG pour signer un nouvel accord avec son contrat expirant en juin 2022. L’attaquant français a déclaré après avoir réussi un triplé contre Barcelone lors de la victoire 4-1 de son équipe dans le Le huitième de finale aller de la Ligue des champions en référence à la possibilité de prolonger son contrat qu’il s’agit de « réfléchir sur le long terme ».

Le Real Madrid n’a pas l’intention d’entrer en conflit avec le PSG et ne fera rien à moins que le club ne décide de déplacer Mbappe si le joueur de 22 ans décide de ne pas signer un nouvel accord.

Dans un tel cas, le PSG a valorisé 200 millions d’euros le contrat de Mbappe, selon La Parisien, Liverpool, Manchester City et la Juventus étant également enthousiastes.

PAPER TALK (par Nick Judd)

Arsenal pourrait quitter Lacazette, mais veut garder Ceballos

Arsenal prépare des changements en gros cet été qui pourraient voir Alexandre Lacazette et David Luiz partir, mais Dani Ceballos rester sur un accord permanent, rapporte le Sun.

Arsenal envisage des moyens de réduire davantage sa masse salariale cet été, s’étant déjà économisé 700000 £ par semaine en libérant Mesut Ozil, Shkodran Mustafi et Sokratis Papastathopoulos en janvier.

Cependant, alors que la porte de sortie se profile pour beaucoup, Ceballos – prêté par le Real Madrid – est un joueur qu’ils aimeraient garder à long terme. Avec Brighton & Hove Albion Loanee Mat Ryan et compatriote madrilène Martin Odegaard, Arsenal souhaite signer Ceballos alors que Mikel Arteta considère le trio comme un élément clé de l’équipe à long terme.

Les Gunners pourraient encore terminer en dehors des places européennes cette saison et, si tel est le cas, parallèlement au manque de supporters à l’intérieur du stade, cela pourrait entraîner des problèmes financiers pour le club.

La Juve tient à ramener Kean

Paris Saint-Germain Moise Kean, prêté par Everton, est à nouveau l’un des joueurs les plus en vue du football, mais la Juventus pourrait essayer de le ramener à Turin, rapporte Le10 Sport.

L’attaquant est sous forme électrique depuis son arrivée au PSG cet été et, sans surprise, la partie française tient à faire de ce déménagement un mouvement permanent. Il n’y a cependant aucune option pour le signer dans son accord de prêt et le PSG pourrait faire face à la concurrence.

Carlo Ancelotti réévaluera sans aucun doute la meilleure façon d’utiliser l’attaquant de Goodison Park la saison prochaine, tandis que la Juventus continue d’avoir un faible pour son ancienne star.

En effet, Keane lui-même a admis qu’il n’exclurait pas un retour à la Bianconeri quand il a été interrogé après la victoire du PSG contre Barcelone mardi soir.

Tap-ins

– Edinson Cavani veut rester à Manchester United au-delà de la fin de cette saison, bien que le club n’ait pas encore déclenché sa clause de prolongation d’un an, rapporte le Telegraph. Cavani a signé en octobre jusqu’à la fin de la campagne avec la possibilité de la prolonger de 12 mois supplémentaires et a exprimé son souhait de rester. Cependant, le joueur de 34 ans est capable de négocier avec d’autres clubs maintenant qu’il est dans les quatre derniers mois de son contrat.

– Les clubs font la queue pour inscrire un défenseur en forme Jules Kounde du Sevilla FC, mais La Razon pense que le PSG se prépare à surenchérir sur la concurrence et à dépenser 20 millions d’euros de plus que ses concurrents pour assurer sa signature. La valeur de Kounde a augmenté après Dayot UpamecanoLe transfert de 42,5 millions d’euros du RB Leipzig au Bayern Munich parce qu’il est maintenant considéré comme le meilleur défenseur disponible du marché, et le PSG espère faire preuve de force financière pour tenter d’atteindre sa première cible défensive.