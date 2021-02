Le Real Madrid gagne du terrain sur Aleti avec 8/10 nuits de Casemiro, Courtois

Casemiro a marqué alors que le Real Madrid a gagné 1-0 au Real Valladolid samedi pour se déplacer à trois points de son rival Atletico en tête du classement de la Liga.

Les visiteurs ont subi une pression précoce et Thibaut Courtois a sauvé deux fois de suite sur Fabian Orellana et Saidy Janko, tandis que Casemiro a eu la chance de ne pas concéder de penalty. Madrid s’est rallié cependant, et Mariano Diaz avait deux buts correctement exclus pour hors-jeu avant que Casemiro ne soit à nouveau impliqué, se dirigeant au-dessus de la barre transversale.

Le Brésilien a mis une autre tête large après la mi-temps et Lucas Vazquez avait un tir arrêté. À l’autre extrémité, Courtois a été appelé à l’action à nouveau pour refuser Orellana avant que Casemiro n’obtienne les trois points, expédiant sa troisième chance de tête de la livraison de Toni Kroos.

Positifs

À maintes reprises, lorsque le Real Madrid a du mal à faire la percée, c’est un coup de pied arrêté de Kroos qui fait la différence. Souvent aussi, c’est Casemiro qui arrive à bout. Le milieu de terrain brésilien compte désormais cinq buts en championnat cette saison et est le deuxième meilleur buteur de Madrid derrière Karim Benzema. Kroos, quant à lui, est un créateur de chance implacable et cohérent métronomiquement.

Le seul joueur qui peut égaler Kroos et Casemiro en termes de contributions gagnantes de points cette saison est Courtois. Il se passe à peine un match sans que le gardien de but n’effectue un arrêt vraiment spécial, et ici il y en avait plusieurs. Ensemble, le trio a contribué à remporter quatre victoires consécutives en Liga pour la deuxième fois seulement cette saison alors que Madrid cherche à remanier le leader de l’Atletico.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Négatifs

La liste des blessés de Madrid est incroyable, avec neuf joueurs absents maintenant. Certains d’entre eux – Benzema, Sergio Ramos, Dani Carvajal, Fede Valverde et (du moins en théorie) Eden Hazard – sont également des hommes clés. Les tensions de cette saison étrange et intense commencent à apparaître dans l’équipe, et il devient de plus en plus difficile de voir la logique permettant à Martin Odegaard et Luka Jovic de partir en janvier.

L’absence de Benzema a montré une fois de plus à quel point Madrid dépendait de son seul buteur régulier. La pire forme de l’équipe a tendance à venir sans lui, comme lorsqu’ils ont perdu contre Alaves et Shaktar à la fin de l’année dernière. Le onze de départ de ce soir ne compte que 20 buts en championnat entre eux ce trimestre, ce qui n’est tout simplement pas suffisant.





Note du manager sur 10

7 – Zinedine Zidane avait à peine une décision de sélection d’équipe à prendre ici, avec seulement 11 joueurs seniors de champ disponibles. Isco était, sans surprise, celui à manquer. La performance était souvent plate, mais comme c’est souvent le cas, Zidane a été sauvé par ses vétérans de confiance. L’entraîneur a fait un triple changement tôt, faisant venir Isco avec les jeunes Sergio Arribas et Hugo Duro, qui ont tous deux apporté de l’énergie à l’attaque.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Thibaut Courtois, 8 ans – L’un des meilleurs joueurs de Madrid la nuit et toute l’année. Il a commencé le match avec une série d’excellents arrêts, avec d’autres à venir plus tard, gardant l’équipe dans le match.

DF Lucas Vazquez, 7 ans – A été un point positif pour Madrid cette saison, dépassant les attentes que ce soit à l’arrière droit ou sur l’aile. Avait un effort décent en deuxième mi-temps sauvé.

DF Raphael Varane, 7 ans – Capitaine du côté. La défense a commencé tremblante, mais s’est améliorée, et Varane a ensuite mené la défense de l’avance d’un but de l’équipe.

DF Nacho, 6 ans – A eu tendance à briller contre Valladolid, marquant le but gagnant ici en janvier de l’année dernière, mais a passé une nuit plus calme ici.

DF Ferland Mendy, 6 ans – Pas son meilleur match. J’ai eu des ennuis à l’équipe en seconde période avec une tentative de passe bizarre et a été renfloué par Courtois. Un bon croisement tardif pour Arribas.

Casemiro célèbre après avoir marqué un but pour le Real Madrid contre Valladolid. Getty Images

MF Casemiro, 8 ans – Chanceux de s’en tirer avec un défi maladroit dans la boîte en première mi-temps. J’aurais dû mieux faire avec ses deux premiers en-têtes, qui étaient tous deux des opportunités présentables, mais compensé par le troisième bien pris.

MF Toni Kroos, 8 ans – A créé plus d’opportunités que tout autre joueur de la Liga cette saison. A fourni à Casemiro un autre glorieux ici quand le Brésilien ne pouvait pas garder sa tête basse, et a poursuivi avec le ballon pour le but.

MF Luka Modric, 7 ans – Continue à démarrer, semaine après semaine, et ne montre aucun signe de ralentissement. A joué la passe pour le deuxième but hors-jeu de Mariano.

FW Vinicius Junior, 5 ans – Une course rare dans l’équipe l’a vu commencer les quatre derniers matchs de championnat. Un autre affichage incohérent après avoir regardé brièvement au début. Décollé tôt.

FW Marco Asensio, 6 ans – Tir au-dessus de la barre avec 10 minutes de jeu, et a ensuite tenté de battre le gardien Jordi Masip en hors-jeu. Calme après cela et retiré avec plus de 20 minutes à gauche.

FW Mariano Diaz, 7 ans – Une chance rare d’impressionner avec la disparition de Benzema. S’implique beaucoup moins fréquemment que le Français mais prend de bonnes positions. Avait le ballon dans le filet deux fois, finissant bien, mais était correctement signalé hors-jeu.

Substituts

MF Isco, 6 ans – Le seul joueur de champ de la première équipe sur le banc. Mieux qu’il ne l’a été ces derniers temps quand il est entré.

FW Sergio Arribas, 7 ans – Aurait pu marquer s’il s’était connecté avec le centre de Mendy.

FW Hugo Duro, 6 ans – Un premier rappel avec la première équipe de la Liga, après avoir marqué huit fois pour l’équipe B Castilla cette saison, mais sans aucune chance.