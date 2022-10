Le Real Madrid Femenino vise à être le prochain superclub féminin

L’équipe de Madrid est parsemée d’étoiles, mais a également une cohérence et un but sous l’entraîneur Toril qui a accéléré leur progression. OSCAR DEL POZO/AFP via Getty Images

MADRID, Espagne – Parsemés à l’extérieur du stade Alfredo di Stéfano, où le Real Madrid Femenino joue ses plus grands matchs, se trouvent des répliques de trophées de la Ligue des champions. Chaque fac-similé de la coupe repose sur un socle commémorant l’année et la ville où l’équipe masculine a remporté chacune de ses 14 couronnes européennes. Cela fait pour une promenade imposante autour du périmètre alors que vous vous dirigez vers les tribunes, en rendant cet hommage à l’équipe masculine qui a été si forte au fil des décennies dans la première compétition européenne de clubs.

Alors que le Real remportait son 13e trophée de la Ligue des champions en mai 2018, le club n’avait ni équipe féminine ni projet d’en créer une, mais la promotion de CD TACÓN, une jeune équipe madrilène, s’est avérée être le catalyseur du Real. . Jouant officiellement sous l’insigne du Real uniquement à partir de la saison 2020-21, le club avait déjà tenté d’investir et de renforcer l’équipe lors de sa dernière saison en tant que TACÓN.

2 Connexe

Comme pour de nombreuses équipes qui se retrouvent dans le peloton de tête pour la première fois, leur équipe était fragmentée entre ceux qui pouvaient concourir pour l’argenterie et ceux qui avaient du mal à suivre. Même en seulement trois ans et demi, le personnel a considérablement changé, avec les départs notables de l’ancien entraîneur David Aznar et de leur première recrue, l’international suédois Kosovare Asllani. Cependant, pour une équipe qui a à peine commencé à ramper au niveau international, Madrid connaît sa deuxième saison en UEFA Women’s Champions League et ressemble déjà à une équipe à part celle qui a fait ses premiers pas l’année dernière.

Il y a un sentiment de déjà-vu et de destin pour Les Blancas quand vous regardez leur chemin à travers les premières étapes de la Ligue des champions, d’abord face et assommant Manchester City dans les tours de qualification avant d’être entraîné dans un groupe avec le Paris Saint-Germain. L’année dernière, alors qu’ils faisaient leurs débuts européens et luttaient pour trouver leur meilleur football sous Aznar, l’équipe a reçu l’un des tirages les moins exténuants.

Mis à part une équipe du PSG qui chantait encore en attaque, ils ont affronté l’équipe islandaise Breiðablik et l’équipe ukrainienne Zhytlobud Kharkiv, laissant la simple proposition de battre les équipes qu’ils savaient qu’ils pouvaient. Et en effet, ils l’ont fait, bien que leur récompense ait été une rencontre en quart de finale avec Barcelone qui, bien que passionnante et historique, a finalement sonné le glas de leur aventure.

Coach Toril, deuxième à partir de la droite, a apporté beaucoup de structure et de sens à une équipe souvent composée d’individuels mais sans cohésion. OSCAR DEL POZO/AFP via Getty Images

Cette saison, Les Blancas ont eu une tâche plus difficile en Ligue des champions, affrontant à nouveau non seulement le PSG, mais Chelsea ainsi que les champions albanais, Vllaznia. Avec Vllaznia censé terminer en bas – un jugement quelque peu renforcé par leur défaite 8-0 contre Chelsea mercredi – la bagarre pour la qualification aux KO est lancée. Cependant, le PSG semblant plus transitoire que ses homologues espagnols et manquant d’une menace de but claire et honnête avec son numéro neuf talismanique, Marie-Antoinette Katoto, blessée pendant la majeure partie de la saison, Madrid a la chance de prendre de l’avance.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Lorsque la paire s’est affrontée pour la première fois cette saison mercredi dernier, les deux auraient pu remporter les trois points à Madrid, bien qu’un manque de finition clinique ait empêché le match de marquer. Pourtant, alors que le PSG était dépourvu d’un avant-centre clair pour s’emparer des balles placées par Les Parisiennesle Real était juste sans ses bottes de finition.

Outre les va-et-vient habituels d’une saison à l’autre, Les Blancas ont montré une énorme amélioration sous le successeur d’Aznar, Alberto Toril – il n’est certainement pas le meilleur entraîneur d’Europe, mais il comprend assez bien comment préparer ses joueurs. En effet, lorsque le PSG s’est affronté à Madrid la saison dernière, l’équipe travaillait toujours sous la direction d’un entraîneur qui ne savait pas comment organiser son équipe pour maximiser ses capacités. cette saison, les choses sont bien différentes.

Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ SAMEDI, OCT. 29

• Bayern Munich contre Mayence (9 h 30 HE)

• RB Leipzig contre Leverkusen (9 h 30 HE)

• Cadix contre l’Atletico Madrid (10 h 15 HE)

• Francfort contre Dortmund (12h30 HE)

• Valence contre Barcelone (15 h HE) DIMANCHE OCT. 30

• Union Berlin contre Gladbach (10 h 30 HE)

• Real Madrid contre Gérone (11h15 HE)

• Schalke contre Fribourg (12h30 HE)

• Athletic Club contre Villarreal (13h30 HE)

• Real Sociedad contre Real Betis (16 h HE)

Il ne s’agit pas seulement de leur système adapté aux joueurs non plus, mais de leur capacité à devenir l’un des clubs les plus reconnaissables du football mondial.

Le Real a la capacité de s’appuyer sur son nom pour renforcer son effectif. En effet, la signature estivale Caroline Weir a parlé d’idolâtrer Zinedine Zidane quand elle était plus jeune, ainsi que de son tout premier kit étant un vrai quand elle était encore à l’école primaire. L’équipe madrilène est jonchée de stars qui ont soutenu le club quand ils grandissaient, attirés par la perspective de jouer pour une équipe qu’ils ne pouvaient pas refuser, un intangible qui se traduit par la capacité du club à recruter des joueurs que beaucoup ne peuvent pas.

En effet, cette capacité à signer certains des meilleurs joueurs du continent les a vus dépasser la plupart des équipes espagnoles, pas seulement les rivaux en dehors de la Liga F, affaiblissant ainsi leur compétition. Cependant, alors que certaines signatures comme Weir et l’inspirante Athenea del Castillo ont été rusées, le Real a été coupable d’essayer simplement de signer de bons joueurs sans avoir à l’esprit une vue d’ensemble de la façon dont ils s’emboîtent. (Si vous suivez l’équipe masculine, c’était aussi le problème avec leur politique “Galacticos” annoncée depuis longtemps.)

Par exemple, quiconque a suivi la Real Sociedad au cours des cinq dernières années pourrait vous dire que Nahikari García était un élément clé de leur équipe et a une capacité d’attaque à la pelle, mais dans une équipe qui venait également de signer Esther González, qui a marqué 30 buts en championnat. buts l’année précédente, les deux ont du mal à se gélifier. La bonne nouvelle pour les Madridistas est qu’avec le temps, l’équipe a continué à prendre une forme claire et les signatures faites au cours de l’été ont du sens dans ce que Toril essaie de faire. Cela signifie qu’ils entrent sur le terrain avec de plus en plus de compétence ainsi que de capacité (et de sauce).

Contrairement à la même époque l’année dernière, le Real n’a pas à craindre le PSG, et bien que cela soit dû en partie à ce qui s’est passé à Paris, sa propre croissance ne peut être négligée dans sa quête de gloire européenne. Donc pendant Les Blancas ne se sont pas encore qualifiés pour les derniers tours de la Ligue des champions, leur croissance rapide – combinée à la détermination de Florentino Pérez à avoir une sélection féminine aussi compétitive que l’équipe masculine très performante – suggère que ce n’est qu’une question de temps avant l’équipe féminine a également son propre trophée de la Ligue des champions à l’extérieur de l’Alfredo di Stéfano.