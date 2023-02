Le Real Madrid fait une approche surprise pour le patron de Liverpool, Jurgen Klopp – rapport

Real Madrid (s’ouvre dans un nouvel onglet) ont contacté Jurgen Klopp dans le but de l’éloigner potentiellement de Liverpool (s’ouvre dans un nouvel onglet) cet été, selon des informations en Espagne.

Los Blancos affronteront Al Hilal lors de la finale de la Coupe du monde des clubs de samedi, mais ils ont connu des hauts et des bas en 2023, ne remportant que deux de leurs cinq matchs de Liga depuis le début de l’année – en perdant deux, dont une défaite 1-0 à Majorque la dernière fois.

En tant que tels, les champions en titre traînent désormais les leaders de la ligue et les rivaux de Barcelone de huit points – et il y a eu des spéculations selon lesquelles Carlo Ancelotti pourrait être limogé à la fin de la saison si le Real ne remportait pas un trophée majeur.

Sous pression : Carlo Ancelotti (Crédit image : Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Et selon le journal barcelonais El Nacional (via But (s’ouvre dans un nouvel onglet)), le Real a déjà pris contact avec Klopp pour discuter de la possibilité de devenir leur nouveau manager.

Le doute a été jeté sur l’avenir de Klopp alors que Liverpool continue de subir une campagne torride et fait face à une bataille difficile pour se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine.

Mais l’Allemand pourrait encore mener les Reds à la gloire cette saison – en Ligue des champions, où ils affronteront le Real d’Ancelotti en huitièmes de finale ce mois-ci, dans une répétition de la finale de l’an dernier.

Le but de Vinicius Jr a permis à Los Blancos de remporter la victoire à Paris – et le fait que la position d’Ancelotti ne semble incertaine que sept mois plus tard fait vraiment sentir l’examen minutieux constant et intense qui accompagne le territoire de la gestion du Real, obsédé par l’argenterie.