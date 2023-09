Le Real Madrid fait ses débuts avec le nouveau Santiago Bernabeu pour la première fois

Le stade Santiago Bernabeu de Madrid, récemment rénové, était un spectacle à voir alors qu’il accueillait à nouveau le Real Madrid pour jouer.

Le premier match à domicile des Blancos de la saison 2023-24 a eu lieu samedi contre Getafe, et cela a marqué leur retour au Bernabeu après 90 jours de rénovations.

Jude Bellingham, le nouveau favori des supporters du club, a marqué dans les arrêts de jeu pour sceller la victoire de l’équipe locale.

Madrid a pris les trois points en fin de match

Ils ont réalisé un excellent début de match, mais celui-ci a rapidement été écrasé lorsque Borja Mayoral a marqué contre son ancien club après avoir reçu un cadeau dans la surface adverse.

Cependant, Madrid a répondu rapidement après la reprise et a égalisé à la 68e seconde. Djene, un milieu de terrain de Getafe, a envoyé un beau centre de Modric – celui que le Croate avait tiré avec l’extérieur de sa botte – directement dans les pieds de Joselu.

Depuis l’intérieur de la surface de réparation, l’Espagnol a égalisé. Finalement, cinq minutes après le début de la prolongation,

Nacho Fernandez a reçu une remise en jeu de Toni Kroos et a foncé au but. Le plus rapide à répondre a été Bellingham, qui a couru pour marquer le ballon libre et donner la victoire aux hommes de Carlo Ancelotti.

À quoi ressemble le nouveau Bernabeu ?

Grâce à un vaste projet de rénovation, le stade légendaire pourra bientôt accueillir environ 85 000 personnes.

JP Morgan et Bank of America fournissent un financement à un taux d’intérêt fixe d’environ 1,53 pour cent, le coût total du projet étant estimé à près d’un milliard de dollars.

Avant le coup d’envoi, le Real Madrid a publié une courte vidéo comprenant des prises de vue de drones de l’extérieur et de l’intérieur du stade.

Leur travail approfondi sur ce lieu emblématique remonte à 2019 à ce stade. Malgré plusieurs revers, le nouveau toit et le nouveau terrain ont été dévoilés samedi.

Le stade a une apparence futuriste et sa caractéristique la plus impressionnante est sa façade enveloppante. Il sera constitué de bandes et de bandes d’acier pouvant être éclairées et sur lesquelles des images pourront être projetées.

