Le Real Madrid fait match nul avec Séville pour donner l’avantage au titre de la Liga à l’Atletico – Tour d’horizon de l’Europe | Actualités du football

Le Real Madrid a raté l’occasion de prendre le contrôle de la course au titre de la Liga malgré le but de Toni Kroos dans le temps d’arrêt qui lui a valu un match nul 2-2 avec Séville.

Le match nul 0-0 de l’Atletico Madrid à Barcelone samedi signifiait que la victoire des hommes de Zinedine Zidane les aurait amenés à égalité de points avec l’Atleti et, grâce à leur meilleur bilan face à face, ils auraient devancé leurs voisins.

Mais Séville a toujours ses propres espoirs de titre et sera dévasté d’avoir laissé échapper une avance si tard après que le penalty d’Ivan Rakitic semble l’avoir remporté pour les Andalous.

Le Real Madrid passe deuxième, à égalité de points avec le Barça, mais deux derrière le côté de Diego Simeone.

Ce fut une nuit de frustration pour le Real, qui a vu un but de Karim Benzema refusé tôt après avoir hoché la tête dans le centre d’Alvaro Odriozola. VAR a confirmé qu’Odriozola s’était écarté juste du hors-jeu dans la montée en puissance.

Le tirage au sort laisse la course au titre de la Liga grande ouverte



Peu de temps après, Fernando a pu trouver de l’espace dans la surface pour frapper le ballon devant Thibaut Courtois après que Rakitic ait renversé un centre et donné à Séville sa première avance de la nuit.

L’égalisation du Real est passée par Marco Asensio à la 67e minute – et cela est intervenu moins de 60 secondes après que Zidane l’ait fait sortir du banc des sous-marins. Kroos a envoyé le super-sous au but et il a calmement terminé au-delà de Yassine Bounou.

Il y a eu ensuite un énorme drame alors que Benzema a clairement été abattu par Bounou dans la surface de Séville, seulement pour que VAR retire le jeu pour un handball d’Eder Militao dans la surface de réparation du Real avant l’échappée.

Séville a correctement reçu un coup de pied et l’ancien milieu de terrain de Barcelone Rakitic ne s’est pas trompé en envoyant le ballon devant Courtois.

Julen Lopetegui était assez heureux que son équipe perde du temps dans les phases finales et c’est dans le temps additionnel que Kroos a sauvé un point.

L’Allemand a tiré un tir bas depuis le bord de la surface dans le coin inférieur et le Real l’a presque gagné à la 96e minute, seulement pour l’effort de Casemiro de se plier de près du poteau.

Au fond, Eibar a remporté une deuxième victoire successive pour se replacer dans la bataille de relégation.

La dernière pénalité de Recio était suffisante pour voir au loin Getafe, ce qui signifie qu’ils ne sont qu’à deux points de la sécurité après la défaite 3-0 du Real Valladolid à Valence.

Il y a eu six buts, trois pénalités et trois cartons rouges en Celta Vigo’s victoire passionnante 4-2 aux finalistes de la Ligue Europa Villarreal.

Rulli et Perez Martinez ont tous deux été expulsés pour les hôtes dans le temps d’arrêt de la première mi-temps, avant que Ferreyra ne reçoive ses ordres de marche pour Vigo vers la fin.

L’AC Milan étourdit la Juventus

Fikayo Tomori célèbre après avoir marqué pour l’AC Milan



AC Milan se sont donné une grande chance de revenir en Ligue des champions après avoir battu la Juventus 3-0 à Turin.

La frappe de curling de Brahim Diaz peu avant la pause a mis l’AC 1 à 0 avant que Franck Kessie ne laisse passer une occasion glorieuse de doubler son avance lorsque son penalty a été sauvé par Wojciech Szczesny dans le but de la Juve.

Mais Ante Rebic et Fikayo Tomori ont assuré que ce serait une nuit inoubliable à Turin pour Milan avec des buts en fin de seconde période. Rebic a tiré de loin à 12 minutes de la fin, peu de temps avant que le joueur de Chelsea Tomori n’en fasse trois lors d’une nuit mémorable pour les Rossoneri

Cristiano Ronaldo s’éloigne à temps plein



Le résultat place l’AC Milan à égalité de points avec Atalanta en deuxième position, deux d’avance sur Napoli en quatrième et trois devant la Juve, qui risque de rater la première compétition européenne pour la première fois en neuf ans.

Atalanta est passé deuxième avec une victoire amusante de 5-2 à la lutte Parme, avec le double de Luis Muriel le point culminant pour les hommes de Gian Piero Gasperini.

Ailleurs, Roma brisé Crotone 5-0, Cagliari et Sassuolo ramassé des victoires à Bénévent et Gênes respectivement, tandis que Hellas Vérone et Turin les deux ont marqué à la fin d’un match nul 1-1.

Ligue 1: le PSG frustré par Rennes

Ander Herrera montre son angoisse après avoir raté une chance pour le PSG



C’est l’avantage de Lille dans la course au titre de Ligue 1 après PSG ont été tenus à un match nul 1-1 par Rennes dimanche soir.

Les champions en titre sont désormais à trois points de Lille avec seulement deux matchs de la saison à jouer, ce qui signifie que quatre points suffiront à l’équipe de Christophe Galtier pour soulever le trophée.

Les deux équipes ont eu des chances en première mi-temps à Rennes avant que Paris ne reçoive un penalty très controversé, Nayef Aguerd ayant été accusé d’avoir commis une faute sur Layvin Kurzawa.

Neymar, fraîchement sorti de la prolongation de son séjour à Paris jusqu’en 2025, a intensifié Neymar pour passer de la position profonde en temps supplémentaire en haut de la première mi-temps.

Mais Rennes était prêt pour le combat et une tête fantastique de Serhou Guirassy a nivelé la procédure à 20 minutes de la fin.

La misère du PSG s’est aggravée lorsque Presnel Kimpembe a reçu un carton rouge à la 87e minute.

Monaco, troisième, est à cinq points du sommet après que la frappe d’Eliot Matazo les a aidés à voir Reims 1-0, alors qu’il y avait aussi des victoires pour Saint-Etienne, Angers, Nîmes, Nice et Montpellier.