Le Real Madrid et Liverpool se tournent vers Bellingham

Après un mois de janvier incroyablement dramatique (et coûteux), le mercato est désormais clos ! Mais maintenant, nous nous tournons vers l’été et les rumeurs battent déjà leur plein ! Les dernières nouvelles sur les transferts, les potins et les buzz – ainsi que toutes les offres conclues !

TOP STORY: Le Real Madrid et Liverpool font la course pour Bellingham

La priorité du Real Madrid pour l’été est de signer Jude Bellingham malgré le fort intérêt de Liverpool, selon COMME.

Le rapport indique que Madrid est impatient de signer le talentueux milieu de terrain du Borussia Dortmund cet été, mais fait face à une concurrence féroce alors que les relations amicales de Jurgen Klopp avec le club allemand offrent un avantage potentiel à Liverpool dans la course pour signer le joueur de 19 ans.

Malgré cela, il est rapporté que Madrid entretient également de bonnes relations avec Dortmund, bien qu’il n’y ait aucun contact actuel avec le club concernant un déménagement pour Bellingham. On pense que Dortmund est actuellement dans l’ignorance de la décision de Bellingham sur son avenir, bien qu’il semble peu probable qu’il renouvelle son contrat avec l’équipe de Bundesliga.

Au lieu de cela, Dortmund visera à transférer Bellingham cet été afin de maximiser les récompenses financières de tout accord potentiel, son contrat devant expirer en 2025.

Bellingham a de nouveau impressionné jusqu’à présent cette saison, marquant 10 buts et quatre passes décisives en 24 matchs dans toutes les compétitions cette saison, et a connu une impressionnante campagne de Coupe du monde pour l’Angleterre où il a marqué lors du premier match des Trois Lions contre l’Iran.

Jude Bellingham sera l’une des principales cibles de transfert cet été. Lars Baron/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Arsenal surveille Callum Hudson-Odoiselon le Gardien. Le rapport indique que Chelsea sera ouvert aux offres pour plusieurs de ses joueurs cet été, alors qu’ils cherchent à équilibrer les livres, après une fenêtre de transfert active en janvier. Hudson-Odoi, prêté au Bayer Leverkusen, a fait irruption sur la scène avec Chelsea à seulement 17 ans, mais a vu sa carrière stagner récemment.

– Manchester United et Arsenal ont jeté leur dévolu sur Dusan Vlahovicselon Rudy Galetti. Le rapport indique qu’il y a un intérêt concret de la part de la paire, la Juventus évaluant le transfert du joueur de 23 ans à 80 millions d’euros. Vlahovic a lutté pour la cohérence depuis sa signature de la Fiorentina, marquant sept buts jusqu’à présent cette saison.

– Manchester United est impatient de signer un gardien de but, un jeune milieu de terrain et un attaquant cet été, selon Nouvelles du soir de Manchester. Le rapport indique qu’avec les Red Devils ayant une fenêtre de transfert plus calme en janvier, ils ont plutôt les yeux rivés sur l’été, où ils estiment qu’il existe des offres plus responsables sur le plan financier.

– Roberto Firmino est proche d’un nouvel accord à Liverpool, selon Sky Sports Allemagne. L’agent du Brésilien a confirmé à Sky que Firmino était sur le point de conclure un nouveau contrat avec le club, et on pense qu’il souhaite signer un nouveau contrat qui le maintiendra à Anfield jusqu’en 2025.

– Barcelone est prêt à offrir Sergi Roberto un nouveau contrat, selon Mundo Deportivo. Le joueur de 30 ans verra son contrat expirer au Camp Nou cet été, mais le rapport indique que le club catalan devrait proposer de prolonger son contrat d’un an, avec l’option d’une saison supplémentaire. Roberto a déjà été lié à un déménagement à Arsenal.