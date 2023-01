Le Real Madrid et Kylian Mbappé ont “discrètement” discuté d’un futur transfert

Avant que Kylian Mbappé n’accepte une prolongation de contrat de trois ans avec le Paris Saint-Germain FC en mai 2022, la croyance écrasante dans le monde du football était que la superstar française signerait avec les géants espagnols du Real Madrid.

Alors qu’à l’époque il apparaissait que la décision de Mbappé de rester en France claquait la porte à son rêve d’enfant de jouer pour Los Blancosle club lui a apparemment laissé la petite porte ouverte.

Selon un rapport de L’athlétismeMbappé, son camp et le Real Madrid ont maintenu des “canaux de communication discrets” entre eux, ce qui laisse penser que Mbappé envisage de quitter le PSG pour le Real Madrid à la fin de son contrat, ou de forcer le passage à Madrid alors qu’il est sous contrat avec PSG.

En termes simples, les deux parties sont de retour à la case départ. La principale différence est maintenant que le PSG a perdu sa bonne grâce avec Mbappé après que le club n’a pas réussi à le jumeler avec un attaquant de classe mondiale. Mbappé est actuellement l’attaquant central du PSG, mais sa préférence a toujours été de jouer sur l’aile comme il le fait avec l’équipe de France masculine.

Cela ne veut pas dire que le PSG n’a rien fait pour mettre une équipe compétitive autour de Mbappé – en août 2021, le club a signé le septuple vainqueur du Ballon d’Or Lionel Messi sur un transfert gratuit – mais les signatures du club n’ont pas conduit à succès en Ligue des champions, un tournoi que le Real Madrid a remporté 14 fois, y compris la compétition de l’an dernier.

Les meilleures histoires de FOX Sports :

Obtenez plus de la Liga Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore