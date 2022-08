Le Real Madrid et d’autres clubs d’élite attendent le tirage au sort de la Ligue des champions à Istanbul

Les tenants du titre, le Real Madrid, et les autres clubs d’élite européens pourront commencer à tracer leur route vers la gloire de la Ligue des champions lorsque le tirage au sort de la phase de groupes de cette saison sera effectué à Istanbul jeudi à partir de 16h00 GMT.

Tout se passe comme prévu, le voyage se terminera dans la ville turque le 10 juin de l’année prochaine pour la finale au stade olympique Atatürk, le même lieu où Liverpool a battu l’AC Milan aux tirs au but en 2005.

Istanbul était censée accueillir la finale en 2020 et à nouveau en 2021, mais à chaque fois, l’UEFA a déplacé le match au Portugal en raison de restrictions liées à la pandémie.

Un autre changement tardif a été nécessaire la saison dernière, Saint-Pétersbourg étant privé de la finale après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et Paris intervenant à la place pour accueillir la victoire 1-0 de Madrid sur Liverpool.

Les géants espagnols ont maintenant été couronnés rois d’Europe 14 fois, soit deux fois plus que le prochain club le plus titré de la compétition, l’AC Milan, et ils ont commencé cette saison en battant les vainqueurs de la Ligue Europa Eintracht Frankfurt à Helsinki pour soulever la Super Coupe de l’UEFA.

“La joie et la satisfaction que vous obtenez après de telles victoires ont tendance à rester, vous donnant l’impression que personne ne devrait jamais prendre votre place. Et c’est une motivation assez forte pour continuer à gagner”, a déclaré l’entraîneur Carlo Ancelotti à UEFA.com lors d’une récente interview, interrogé sur les chances d’un nouveau triomphe pour son équipe.

Leur succès sera probablement reconnu ailleurs jeudi, avec le gardien Thibaut Courtois et Karim Benzema nominés aux côtés de Kevin De Bruyne de Manchester City pour le prix du joueur masculin de l’année de l’UEFA la saison dernière.

Ancelotti est nominé aux côtés de Pep Guardiola de City et de Jurgen Klopp de Liverpool pour le gong d’entraîneur.

En ce qui concerne le tirage au sort lui-même, le Real est dans le pot 1 avec les champions des autres grandes ligues européennes sous la forme de City, Bayern Munich, Milan, Paris Saint-Germain, Porto et Ajax, ainsi que Francfort, vainqueur de la Ligue Europa.

Liverpool sera dans le deuxième pot, ce qui signifie qu’il est possible qu’ils obtiennent un match revanche avec le Real. Chelsea, vainqueur en 2021, et Tottenham Hotspur sont les autres représentants anglais.

– Intense –

Pendant ce temps, le Celtic sera dans le pot quatre alors qu’il reviendra en Ligue des champions proprement dite pour la première fois depuis 2017.

Les clubs russes sont interdits en raison de la guerre en cours, mais l’Ukraine – où une nouvelle saison nationale a débuté cette semaine – sera représentée par le Shakhtar Donetsk.

Le Dynamo Kyiv, qui a affronté Benfica en barrages, espérait les rejoindre mais a perdu 5-0 au total contre les deux vainqueurs.

Les places finales seront décidées lors des matches de barrage de ce milieu de semaine, Bodo/Glimt visant à devenir la première équipe norvégienne à participer à la phase de groupes en 15 ans.

Ce qui attend tous les clubs impliqués, c’est deux mois de compétition intense, avec une Coupe du monde en novembre et décembre obligeant l’UEFA à organiser les six journées de matches en l’espace de neuf semaines à partir du 6 septembre.

Il y aura également une pause internationale pendant cette période, et les exigences envers les joueurs seront plus grandes que jamais, mais les récompenses financières en valent la peine pour les clubs.

Une circulaire de l’UEFA envoyée aux associations membres en juillet détaillait les prix à gagner cette saison, et une équipe allant jusqu’à la victoire en finale récoltera environ 90 millions d’euros (90 millions de dollars).

En plus de cela, il y aura une part supplémentaire du pool de marché de la télévision de chaque pays ainsi que des montants en fonction du classement d’une équipe basé sur les performances des 10 dernières années.

Cela va de 1,137 million d’euros pour l’équipe la moins bien classée – qui sera parmi les vainqueurs des barrages de cette semaine – à plus de 36 millions d’euros pour Madrid, qui affiche le meilleur coefficient.

En conséquence, les riches continueront de s’enrichir et le nombre de vainqueurs potentiels de la Ligue des champions pourrait continuer à diminuer en conséquence.

Le tirage au sort de la Ligue Europa – mettant en vedette Manchester United, Arsenal et la Roma – a lieu vendredi, avec le tirage au sort de la Ligue de conférence Europa juste après.

