Le Real Madrid et Barcelone tiennent à Spinazzola au milieu d’une performance exceptionnelle à l’Euro avec l’Italie

Au milieu de toute l’action de l’Euro 2020 et de la Copa America, la fenêtre des transferts d’été s’est ouverte, les plus grands clubs européens cherchant à faire sensation sur le marché des transferts. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Madrid s’intéresse à la star italienne de l’Euro, Spinazzola

latéral italien Léonard de Spinazzola a été l’un des interprètes les plus remarquables de l’Euro 2020 jusqu’à présent, car il a aidé son équipe à atteindre les quarts de finale, où ils affronteront la Belgique. Cela n’a pas seulement eu un impact sur la scène internationale, car il semble que l’AS Roma soit sur le point de se battre pour le garder, avec Calciomercato suggérant que le Real Madrid et Barcelone montrent tous deux un intérêt pour le joueur de 28 ans.

Leonardo Spinazzola a brillé à l’Euro 2020 et le Real Madrid cherche à le faire venir de Rome en Espagne. Alessandra Tarantino – Piscine/Getty Images

Il est Los Blancos qui seraient les plus enthousiastes, Carlo Ancelotti cherchant à faire venir son compatriote lors de son deuxième passage en tant que manager du Real Madrid. Spinazzola est devenu particulièrement attrayant en raison de la situation de Marcelo, car le Brésilien a maintenant 34 ans et son contrat prendra fin l’été prochain.

Il est rapporté qu’il n’y a aucune possibilité de Mairie de Borja faisant partie de l’accord, après avoir passé la saison dernière en prêt au Stadio Olimpico, mais une offre en espèces uniquement pourrait fonctionner. Dans le rapport, il est indiqué que les frais de transfert ne peuvent être inférieurs à 40 millions d’euros s’il y a un espoir d’un accord.

La Roma tient à garder le joueur et Spinazzola est heureux de rester dans la capitale italienne avec José Mourinho, mais il est également conscient que les Euros lui offrent une occasion unique de montrer ce qu’il peut offrir. C’est une chance que beaucoup diraient qu’il a saisie.

Potins de papier

– Everton cherche à détourner l’accord d’Arsenal pour le défenseur central de Brighton & Hove Albion Ben White, comme cela a été rapporté par le courrier. Le nouveau manager Rafael Benitez aime l’international anglais, et les Toffees ont donc surpassé l’offre des Gunners avec une offre de 50 millions de livres sterling plus un potentiel de 5 millions de livres sterling en add-ons.

— Maintenant que Manchester United a fait venir Jadon Sancho du Borussia Dortmund, Fabrice Romano a suggéré que la priorité des Diables rouges est un nouvel accord pour Bruno Fernandes. L’ailier anglais représente un autre gros contrat, ils sont donc conscients qu’ils doivent progresser dans les discussions avec le joueur de 26 ans concernant un nouvel accord.

— Il y a eu plusieurs clubs liés à Sassuolo Jérémie Boga cet été, notamment à Marseille, Lille et l’Olympique de Lyon. Bien, Le10 Sport ajoutent maintenant Atalanta et Nice à cette liste.

– Il a déjà été suggéré que Marseille cherchait à recruter l’attaquant de Cagliari Giovanni Siméone, et Mercato à pied rapportent maintenant que le sentiment est réciproque. Leur rapport indique que l’Argentin de 25 ans fait de son passage en Ligue 1 sa priorité. Marseille espère un prêt avec une option pour rendre l’accord permanent, tandis que Cagliari souhaite un transfert direct.

— L’AC Milan et Brescia ne sont toujours pas parvenus à un accord sur le transfert définitif de Sandro Tonali, rapports Calciomercato. Milan a payé 10 millions d’euros pour prêter le milieu de terrain la saison dernière et devait encore 15 millions d’euros pour rendre l’accord permanent. Cependant, ils tentent maintenant de réduire cela à 10 millions d’euros et envoient un milieu de terrain de 20 ans Giacomo Olzer dans la direction opposée tandis que Brescia pousse pour le total initial.