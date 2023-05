Le Real Madrid et Barcelone interdits d’utiliser le terme « El Clásico »

Barcelone et le Real Madrid ne peuvent plus officiellement appeler leur célèbre match « El Clasico ». Le duo de LaLiga a sans doute la rivalité la plus médiatisée du monde du football et la phrase est généralement utilisée pour étiqueter le match. Cependant, les autorités espagnoles ont choisi de ne pas déposer officiellement le terme.

Selon Relevo, l’Office espagnol des brevets et des marques a récemment rejeté une demande de marque « El Clasico » par les clubs. En conséquence, le Barça et le Real ne peuvent plus utiliser l’expression à des fins de marketing. Néanmoins, le problème n’est peut-être pas aussi important qu’il y paraît.

Légère différence avec la marque actuelle en place

La décision officielle a été prise parce que le bureau a estimé qu’il y aurait potentiellement confusion avec une autre marque déjà en place. Les deux clubs ont précédemment demandé et reçu une marque de commerce « ElClasico ». La seule différence étant le manque d’espace entre les deux mots.

LaLiga et les deux équipes utilisent actuellement cette expression pour décrire le match. L’Office espagnol des brevets et des marques a affirmé qu’il existait une «probabilité d’association» évidente entre les deux termes. Le Barça et le Real ont un mois pour décider de faire ou non appel de la décision.

Les deux clubs ont une longue histoire et se sont imposés comme les meilleures équipes d’Espagne. Le Barça et le Real se sont affrontés pour la première fois en mai 1902. Ils se sont affrontés près de 300 fois ; cependant, il y a eu 254 matchs officiels. Le Real a actuellement un mince avantage avec 102 victoires au total dans les confrontations officielles.

El Clasico est une phrase relativement nouvelle pour le match

Bien qu’ils aient une rivalité longue et passionnée, le terme actuel « El Clasico » est assez nouveau. Les médias grand public n’ont repris l’expression qu’au milieu des années 2000. Avant cela, les matchs de Barcelone contre le Real Madrid étaient « The Derby », mais l’influence sud-américaine a amené le terme Clasico.

Les grands derbies du continent passent régulièrement par des Clasicos. Le match le plus célèbre d’Amérique du Sud entre Boca Juniors et River Plate est le Superclasico.

PHOTO : IMAGO / NurPhoto