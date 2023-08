Le Real Madrid et Barcelone font face à une suspension de la Ligue des Champions cette saison : voici la folle raison pour laquelle

Le Real Madrid et Barcelone pourraient être exclus de la Ligue des Champions cette saison.

Oui, c’est une possibilité réelle. Les géants du Clasico comptent à eux deux 19 titres et aucun autre club espagnol n’a jamais remporté le tournoi – à ce jour, le Real Madrid et Barcelone, ainsi que l’Atletico Madrid et la Real Sociedad, qui se sont également qualifiés pour la compétition la saison dernière en terminant dans le top quatre de la Liga, plus Séville, vainqueur de la Ligue Europa, pourrait tous être disqualifié.

Dans un contexte de crise du football espagnol, celle-ci en est une autre qui peut être attribuée à Luis Rubiales…

Le Real Madrid et Barcelone risquent l’expulsion de la Ligue des champions – grâce à Luis Rubiales

Le président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, pourrait éliminer les meilleurs clubs espagnols après avoir forcé Jennifer Hermoso à embrasser (Crédit image : Getty Images)

Comme le rapporte Onda Cero En Espagne, la fédération nationale de football (RFEF) menace de se retirer de l’UEFA après avoir envoyé une lettre à l’autorité du football européen pour se plaindre de « l’interventionnisme du gouvernement ».

Tout cela fait suite à la polémique autour du président de la RFEF, Luis Rubiales, qui devait quitter son poste lors d’une assemblée spéciale vendredi dernier. Rubiales a désormais tristement embrassé la capitaine féminine espagnole Jennifer Hermoso sur les lèvres au lendemain du triomphe de La Roja en Coupe du monde à Sydney. Le président de la RFEF a affirmé qu’il s’agissait d’un baiser consensuel, ce qui n’est pas le cas d’Hermoso.

De nombreux clubs espagnols ont soutenu Hermoso, avec des joueurs tels que Isco et Hector Bellerin tous deux prêtent également leur voix. La mère de Rubiales a entamé une grève de la faimégalement, le président en disgrâce refusant de reculer sur sa position.

Le Real Madrid compte 14 titres en Ligue des champions – mais pourrait être exclu de la compétition cette fois-ci. (Crédit image : Getty Images)

Si l’UEFA bluffait l’Espagne et lui permettait de quitter l’UEFA, la nation perdrait automatiquement sa place dans les plus grandes compétitions européennes. La Liga compte cinq équipes en Ligue des champions, plus Villarreal et le Real Betis en Ligue Europa et Osasuna en Conference League.

Ensuite, il y a le cas de l’Espagne à l’Euro 2024. La Roja devrait se qualifier pour le tournoi en Allemagne l’été prochain – mais cela mettrait cela en danger.

Onda Cero a également indiqué que la lettre de la RFEF avait été envoyée à la FIFA Rubiales suspendu provisoirement. Le président par intérim Pedro Rocha n’a eu connaissance de son existence que grâce aux informations de la radio. Le gouvernement espagnol a maintenant a entamé une procédure judiciaire contre Rubiales pour son refus de démissionner en raison de son comportement.

