Le Real Madrid et Barcelone boycottent le sommet de la Liga à Dubaï

Le Real Madrid et Barcelone ont tous deux annoncé qu’ils boycotteraient une réunion “urgente” convoquée par LaLiga à Dubaï la semaine prochaine.

La ligue espagnole a convoqué ses clubs membres aux Émirats arabes unis le 7 décembre dans le but d’apporter “plusieurs modifications importantes aux statuts et au règlement intérieur de LaLiga”.

Cependant, Madrid et le Barça ont tous deux répondu mercredi en déclarant qu’ils ne participeraient pas à la réunion alors qu’ils poursuivaient leurs batailles en cours avec le président de la Liga Javier Tebas.

Madrid a déclaré qu’ils pensaient que le forum était “illégal étant donné que les clubs sont appelés à se rendre dans un endroit situé à plus de 5 000 km du siège de LaLiga”.

Une déclaration de Madrid a ajouté: “Il est totalement injustifiable d’aborder de manière aussi improvisée et urgente, en l’absence de discussion appropriée et d’analyse approfondie, les modifications pertinentes du règlement interne de LaLiga.”

LaLiga avait promis de fournir aux clubs le transport et l’hébergement pour la rencontre, qui a également suscité des critiques de Madrid.

“Il est totalement inapproprié et profondément incohérent pour LaLiga d’entreprendre les dépenses économiques de transport de plus de 100 personnes pour organiser un événement de cette nature, à cette période de l’année, aux Émirats arabes unis, alors qu’il pourrait se tenir au siège de LaLiga sans impliquant des coûts excessifs », a ajouté leur déclaration.

“Les clubs traversent des moments très difficiles financièrement, accablés par la baisse des revenus subie ces dernières années, rendant incompréhensible que des dépenses excessives et inutiles soient engagées, en particulier dans le climat économique actuel.”

Une déclaration du Barça, publiée au même moment, a déclaré: “Des affaires extrêmement pertinentes sont à l’ordre du jour concernant la modification des règlements de LaLiga qui nécessite un débat préalable et une analyse plus approfondie et participative pour parvenir au meilleur consensus qu’un tel la réforme mérite.

“La position de Barcelone a toujours été celle de parvenir à des accords consensuels après avoir examiné la question de manière cohérente et en respectant toutes les positions.

“Pour cette raison, nous ne pensons pas que ce soit le bon moment pour nous rendre à Dubaï pour un événement qui pourrait avoir lieu au siège de LaLiga et nous montrons une fois de plus notre opposition à toute forme d’action que nous considérons comme préjudiciable aux droits et intérêts de le club.”

Outre le moment et le lieu de la réunion, un certain nombre d’autres facteurs ont conduit le Barça et Madrid à boycotter le sommet.

Une source proche du Barça a déclaré à ESPN que le club estime que les actions du chef de la Liga, Tebas, se font souvent au détriment du club catalan, notamment en ce qui concerne les règles du fair-play financier qui régissent l’élite espagnole et la Super League européenne.

Madrid et Tebas se sont également disputés sur plusieurs sujets ces dernières années, notamment leur tentative de créer une Super League avec le Barça, la gestion de leurs droits de télévision et l’accord CVC conclu par LaLiga l’année dernière, dont Madrid et le Barça se sont également retirés.

Au cours de la période 2015-2021 – lorsque LaLiga a commencé la vente collective des droits de télévision – 51 actions en justice ont été intentées contre LaLiga par Madrid.

Début 2022, 21 étaient en cours, 23 avaient été décidés en faveur de la Liga, cinq en faveur de Madrid et deux avaient été abandonnés par Madrid.