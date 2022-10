Le Real Madrid est une meilleure équipe, mais Barcelone s’améliore

Le vocabulaire du football espagnol a un grand mot, resultadista, qui critique ceux dont les conclusions découlent uniquement du résultat d’un match plutôt que d’une vision plus large de la performance ou des idées d’une équipe, d’un joueur ou d’un entraîneur en particulier. Ainsi, alors que le Real Madrid était plus fort, plus rapide et plus intelligent que Barcelone lors de la victoire 3-1 de dimanche en le classique (diffusez une rediffusion sur ESPN +) et ont incontestablement mérité leur victoire, on peut soutenir que la réaction à la performance de l’équipe de Xavi dans plusieurs aspects clés a été … resultadista.

La défaite de Barcelone a été décrite à plusieurs reprises comme “sans âme” et “grise”, avec seulement deux points positifs : le retour de blessure du défenseur Jules Kounde et l’impact des remplaçants. Généralement, il y a eu le grondement des gens qui se préparent à suggérer que Xavi n’est pas la bonne personne pour ce travail. Cependant, sans vouloir être controversé pour le plaisir, une grande partie du travail de Barcelone dans cette défaite était nettement meilleure, plus claire, plus organisée et intéressante que tout ce qu’ils ont fait depuis la palpitante démonstration contre le Bayern Munich en Allemagne un mois et il y a six matches.

Les défauts – paresse des joueurs, erreurs des joueurs, absence de passe clinique ou finition dans le dernier tiers – étaient là, ne doivent jamais être ignorés ni sous-estimés. Mais ils ne doivent pas non plus effacer l’amélioration. En regardant le match j’en étais sûr, en le regardant pour la deuxième fois c’était encore plus clair et les statistiques soutiennent l’argument.

Barcelone était sur le ballon près de 10 minutes complètes de plus que Madrid et l’a utilisé pour faire plus du double du nombre de passes dans son troisième offensif (147) que Los Blancos (73). En d’autres termes, ce n’était pas stérile, “mélanger le ballon pour” la possession… il y avait de la menace.

Barcelone a réussi 18 tirs au but, dont plus (5) cadrés que Madrid. L’équipe perdante a eu plus de précision dans les passes, a couru plus loin, a récupéré le ballon plus souvent au total que ses rivaux et a également récupéré le ballon en moins de cinq secondes, bien plus que Madrid.

Attendez, juste au cas où vous auriez perdu le fil, c’est pour les durs de mémoire, les durs de compréhension et les irréductibles Madridistas qui pensent cela parce que je discute de la qualité du jeu de Barcelone dans la défaite qui implique en quelque sorte quelque chose de préjudiciable aux champions d’Espagne et d’Europe. Ce n’est pas le cas.

Une fois de plus pour mémoire: l’équipe madrilène de Carlo Ancelotti avait un plan de match, l’a très bien exécuté, a produit de superbes jeux de puissance quand cela comptait, est actuellement beaucoup plus intelligent dans la rue que son Classique rivaux et, surtout, commis beaucoup moins d’erreurs. La meilleure équipe a gagné.

Mais, ces dernières semaines, il y a eu de la jubilation à propos de choses comme Barcelone revenant au sommet de la Liga pour la première fois en quelques années, à propos de la “valeur” de gagner (contre Majorque et Celta) tout en jouant mal, et cette jubilation a été utilisé pour ignorer la vérité que le Blaugrana ont souvent semblé ordinaires, manquant de cohésion et auraient dû encaisser plus souvent.

Contre Madrid, le Barça a fait des choses comme réduire Vinicius Jr. à seulement 20 participations dans le match – normalement, il est sur le ballon 52 fois par match de Liga cette saison. Au total, 79% de la possession des champions était dans leur propre moitié de terrain, ils étaient plus lents dans les sprints à haute intensité que Barcelone et en faisaient également beaucoup moins.

Tout cela signifie qu’il est temps de réexpliquer pourquoi Barcelone a perdu.

Ils ont perdu parce qu’ils sont moins intenses mentalement que Madrid en ce moment, parce qu’ils font beaucoup plus d’erreurs critiques que Los Blancos, car il y a un gouffre énorme dans l’esprit “tous pour un et un pour tous” d’une équipe qui, en grande partie, est ensemble depuis plusieurs années et a remporté des ligues de champions à répétition par rapport à une équipe (équipe) qui est plus jeune, plus petit et est ensemble depuis moins longtemps. De plus, le Barça est en train d’être ramené à la vie par un entraîneur occupant le premier poste d’élite de sa vie et qui dirige (d’un club en crise) depuis moins d’un an.

Quelques exemples : les deux premiers buts madrilènes ont été créés par des joueurs qui tombaient littéralement. Toni Kroos a non seulement résisté à une faute de Sergio Busquets lorsque Madrid a pris les devants – son désir de triompher l’a aidé à réussir une superbe passe qui a traversé la défense. Puis, 23 minutes plus tard, Dani Carvajal a reçu une passe très molle de Karim Benzema, qui sortait du jeu, lorsqu’il s’est précipité sur le ballon et l’a fracassé vers Vinicius pour le deuxième but de Madrid.

Et c’est là qu’on met de la chair sur les os. Vinicius avait presque un tiers de moins de touches sur le ballon que la normale et, si l’on ne regardait que les statistiques sans action en direct pour comparer, il serait facile de dire “mauvaise journée au bureau”.

Pourtant, le Brésilien, encore une fois, a été absolument central pour les deux premiers buts de Madrid. Il ne reçoit pas grand-chose mais transforme cela en contributions gagnantes. C’est précisément le talent que, par rapport à l’ailier barcelonais Ousmane Dembele, j’ai identifié dans la chronique de la semaine dernière comme susceptible d’être décisif. En tant que tel, Vinicius était un microcosme de la performance madrilène – il a tiré le maximum absolu des moments clés du match.

Ensuite, il y a les erreurs de Barcelone. Parfois, les équipes sont remplacées en raison de l’excellence des rivaux. Barcelone, cette saison, continue de commettre une erreur flagrante après une erreur flagrante – soit défensivement, soit (moins souvent) offensivement. Et, après avoir semblé triste (“chaotique” selon Busquets) lorsque l’Inter Milan a marqué trois fois au Camp Nou en milieu de semaine dernière, Barcelone a répété le trait au Bernabeu.

Prenez le premier but. Au début du mouvement, c’est Vinicius qui a dirigé le ballon vers Kroos, puis a pris une position de milieu de terrain gauche. À ce moment-là, Raphinha, à qui on aurait dit environ 40 fois que commencer contre Madrid signifie aider Sergi Roberto à contenir Vinicius, était en plein à côté de son brillant coéquipier brésilien.

Ce n’est pas comme si Raphinha, même lors de sa première saison en Liga, ne savait pas de quoi Vinicius est capable ou ce qu’il faut faire pour le patrouiller correctement. Il n’y avait pas non plus que des points de club, ou sa place de titulaire dans l’équipe de Xavi, en jeu. La Coupe du monde est imminente, le Brésil s’attend à gagner et l’entraîneur Tite aura regardé.

Alors que Vinicius commençait à trotter, Raphinha s’immobilisa. Alors que Vinicius s’est lancé dans un sprint, Raphinha était un spectateur intéressé – un fan aurait pu lui tendre une boîte de pop-corn et lui dire: “Hé, regarde mon pote, n’est-ce pas ton homme qui passe devant Sergi Roberto?”

Barcelone a montré une certaine amélioration sous Xavi, même si le Real Madrid était la meilleure équipe. David Ramos/Getty Images

Au moment où Marc-Andre ter Stegen avait sauvé un effort un contre un contre Vinicius, seulement pour voir le ballon se briser sur Benzema, qui a marqué, Raphinha était l’un des SIX joueurs de Barcelone qui revenaient vers leur surface de réparation – ce qui signifie qu’ils étaient à un impardonnable de 30 à 50 mètres de l’action. Pour les hommes du Barça trop paresseux pour courir en arrière, c’est tout aussi bien que le deuxième meilleur buteur de Madrid de tous les temps ne s’est pas arrêté pour allumer un cigare, appeler son meilleur ami et saluer Raphinha et compagnie avant de ranger le ballon, car il avait du temps et de l’espace pour faire toutes ces choses.

Pour le deuxième but, c’était la réticence ou l’incapacité de Frenkie de Jong à courir avec Aurélien Tchouameni, associée à l’incapacité ou la réticence de Pedri et Dembele à faire pression sur Federico Valverde, qui était dans un splendide isolement pour marquer une superbe frappe à mettre. Los Blancos 2-0 vers le haut. Une grosse erreur après l’autre.

Puis De Jong a offert sans réfléchir la possession directement à Ferland Mendy au début du troisième but de Madrid, et la décision naïve et bizarre d’Eric Garcia de se précipiter sur Rodrygo pour le penalty de Madrid plutôt que de le jockey dans une zone moins dangereuse étant donné que Barcelone avait six hommes couvrant les trois adversaires dans cette attaque. Toutes ces mini-catastrophes de mentalité, ou de caractère, ou d’athlétisme, condamnaient les visiteurs à une défaite méritée.

Néanmoins, le fait que Barcelone soit toujours dans le match et ait l’air menaçant avant de faire 2-1, qu’Ansu Fati l’ait presque fait 2-2, la grande variété de statistiques énumérées ci-dessus, plus le retour de Kounde et la vérité évidente que Ronald Araujo fait une énorme différence dans la sécurité défensive de l’équipe, tous suggèrent que dimanche a été un revers et ne deviendra un désastre que si les joueurs n’arrêtent pas de faire d’horribles erreurs.

À ce stade la saison dernière, sous Ronald Koeman, Barcelone était sixième, avait perdu plus de matchs, gagné moins, marqué moins et encaissé plus. Xavi a déclaré que “le processus prend plus de temps que je ne le souhaite” après avoir perdu contre l’Inter la semaine dernière, mais au moins le processus semblait plus clair au Bernabeu.

Il reste une vérité dure et incontournable : avant la fin du mois dans 14 jours, Barcelone doit affronter et rester invaincu contre Villarreal, l’Athletic Club, le Bayern Munich (tous à domicile), puis Valence à l’extérieur.

C’est une séquence époustouflante et haletante qui, si elle se termine négativement, signifiera inévitablement une précipitation à juger dans un resultadista une mode qui obscurcit toutes les choses positives, peut-être toutes, que l’entraîneur sous pression, frustré et quelque peu assiégé du Barça a réalisées avant le premier anniversaire de son travail le mois prochain.