Le Real Madrid est une “machine Ballon d’Or”

Kylian Mbappe a qualifié le Real Madrid de “machine Ballon d’Or” après que six de ses joueurs aient été nominés dans la liste des 30 joueurs pour le prix 2022 vendredi.

Karim Benzema, Thibaut Courtois, Vinicius Junior, Luka Modric, Casemiro et Antonio Rudiger figuraient tous sur la liste aux côtés de l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Parlant à Football FranceMbappe a déclaré qu’il avait pris en compte le passé réussi de Madrid avec le Ballon d’Or avant de les refuser pour signer une prolongation de contrat de trois ans avec le PSG.

“Si je pensais au Ballon d’Or en décidant de mon avenir ? Oui, bien sûr”, a-t-il déclaré. “Le Real Madrid est une machine pour le Ballon d’Or, cela doit être reconnu.

“Il y a un vrai savoir-faire. Mais les clubs ne vous donnent pas ces récompenses.”

Le coéquipier du club de Mbappe, Lionel Messi, a été exclu de la liste pour la première fois depuis 2005, tandis que Neymar n’était pas non plus inclus.

Kylian Mbappe a déclaré qu’il espérait remporter le Ballon d’Or en jouant pour le Paris Saint-Germain. Photo par Aurélien Meunier – PSG/PSG via Getty Images

Cependant, Benzema est le favori pour décrocher le prix individuel après une année exceptionnelle et Mbappe a plaisanté en disant que son compatriote international français devrait arrêter de jouer s’il ne remporte pas le prix cette année.

“Benzema favori pour le Ballon d’Or ? Évidemment. Il a 34 ans et vient de vivre la saison de sa vie”, a-t-il ajouté. “Il a aussi remporté la Ligue des champions en étant décisif.

“Si j’étais Karim, si je ne gagnais pas, j’arrêterais de penser à ce prix pour toujours [laughs].”

Mbappe a également réitéré son désir de remporter le Ballon d’Or et a déclaré qu’il était l’un des trois meilleurs joueurs du monde.

“Mon top trois? Je dirais Benzema, moi-même et Sadio Mane”, a déclaré Mbappe. “C’est important de garder les pieds sur terre, mais je suis convaincu qu’un jour je pourrai gagner le Ballon d’Or au PSG.

“Je veux gagner le Ballon d’Or très bientôt. Comme beaucoup. Sauf qu’il n’y en a peut-être pas beaucoup qui osent l’admettre. Je reste convaincu que le plus dur est de gagner le premier.

“Je pense que ma période 18-21 ans m’a permis de me stabiliser dans le Top 10. Je n’étais pas un joueur assez percutant. Depuis deux ans, je pense avoir atteint un nouveau palier, j’ai un statut plus affirmé. sur le terrain, je fais mieux dans les matches décisifs. Bref, je suis un candidat plus crédible et plus sérieux.”

Mbappe cherche à revenir à l’action samedi lorsque le PSG accueillera Montpellier samedi après avoir raté sa victoire lors de la première journée en raison d’une blessure la semaine dernière.