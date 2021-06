Le Real Madrid espère signer la star du PSG Kylian Mbappe après l’Euro 2020

Au milieu de toute l’action de l’Euro 2020 et de la Copa America, la fenêtre de transfert d’été s’est ouverte pour certaines ligues, les plus grands clubs européens cherchant à faire sensation sur le marché des transferts. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP HISTOIRE: Madrid envisage le transfert de Mbappe après l’Euro 2020

Pendant que Kylian Mbappé joue à l’Euro 2020 pour la France, le Real Madrid travaille sur la façon de le signer du Paris Saint-Germain, comme cela a été rapporté par Marca.

L’attaquant, qui a obtenu un penalty en Les Bleus‘ Le nul 2-2 contre le Portugal est depuis longtemps lié à un déménagement à Madrid, tandis que celui du Borussia Dortmund Erling Haaland est une autre cible largement signalée.

Cependant, il semble maintenant que leur attention soit fermement fixée sur Mbappe et conclue un accord cet été – même si le joueur de 22 ans reste silencieux sur son avenir, tant en interne qu’en externe, jusqu’à la fin de l’Euro.

Los Blancos sont prêts à attendre et comptent sur Mbappe pour refuser une prolongation de son contrat actuel, qui le maintient au Parc des Princes jusqu’en juin 2022.

On espère ensuite que Nasser Al-Khelaifi et Florentino Perez, respectivement président du PSG et du Real Madrid, se rencontreront pour négocier une décision qui verra Mbappe déménager au Bernabeu.

Même avec la situation contractuelle, tout accord coûtera au Real Madrid plus de 100 millions d’euros, mais ils cherchent à récupérer une partie importante de ces frais avec les départs de joueurs tels que Luka Jovic, Dani Ceballos et Brahim Diaz.

L’attaquant français Kylian Mbappe pourrait quitter le PSG pour le Real Madrid après l’Euro 2020. FRANCK FIFE/POOL/AFP via Getty Images

PAPIER COMMERCE

– Les Whitecaps de Vancouver cherchent à recruter un joueur écossais et un agent libre Ryan Gauld après la fin de son contrat avec le club portugais de Farense, rapporte le Enregistrement quotidient. Il est suggéré que la Major League Soccer offre 43 000 £ par semaine pour convaincre le joueur de 25 ans de les rejoindre au lieu d’autres clubs liés tels que le Celtic, le Sporting CP, le FC Porto et Benfica.

– Le Borussia Dortmund, Everton et Wolverhampton Wanderers espèrent tous recruter l’attaquant de l’AC Milan Rafael Léao, rapports Calciomercato. Le directeur sportif milanais Paolo Maldini a été convaincu par le joueur de 22 ans, mais pourrait le laisser partir si une offre de 30 millions d’euros est faite afin de financer leurs autres efforts sur le marché des transferts.

– Barcelone cherche à se débarrasser du gardien de but Neto, avec sport rapportant que l’AC Milan et l’Internazionale cherchent tous deux à signer le Brésilien. Il joue le rôle de remplaçant de Marc-André ter Stegen, mais il a été suggéré que Barcelone souhaite plus de 16 millions d’euros pour son transfert.

– Après l’échec de son déménagement à Leicester City l’été dernier, Jonathan Tah pourrait être amené à quitter Bayer Leverkusen ce terme, comme cela a été rapporté par Botteur. Les clubs de la Liga et de la Premier League sont intéressés et il est indiqué qu’il faudrait 20 millions d’euros pour conclure un accord.

– L’AC Milan évolue pour l’attaquant du FC Copenhague Mohamed Daramy, rapports Calciomercato. Pour conclure un accord, ils devraient débourser 10 millions d’euros et affronter la concurrence du Bayer Leverkusen, du RB Leipzig, du Sevilla FC et du FC Salzburg.

– Paulinho n’est plus un joueur de Guangzhou Evergrande, déclarant à Mundo Deportivo : « Ma première option est de retourner en Europe, car je me vois toujours avec la volonté et la capacité de continuer à concourir et à me battre pour remporter des titres. » L’ancien milieu de terrain de Barcelone et Tottenham Hotspur, âgé de 33 ans, faisait partie de l’équipe chinoise depuis 2018, mais s’est entraîné avec le club brésilien Red Bull Bragantino ces derniers mois.