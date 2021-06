Le Real Madrid espère que la garniture «orange porte-bonheur» du nouveau kit à domicile changera sa fortune après une saison sans trophée

Le Real Madrid, qui souffre encore d’avoir échoué en Liga la saison dernière, a dévoilé son nouveau maillot domicile pour la campagne 2021-22.

Après avoir subi la double agonie de ne pas avoir remporté de trophée, tout en perdant le titre de Primera Division lors de la dernière journée face à son rival Atletico Madrid, le Real espère sans aucun doute que sa nouvelle bande apportera un nouveau départ la saison prochaine.

– European Soccer Pick ‘Em: Rivalisez pour gagner 10 000 $

– La Liga sur ESPN+ : diffusez des matchs en direct et des rediffusions (États-Unis uniquement)

Malgré cette rare année d’échec, Karim Benzema et Marcelo faisaient partie des stars de l’équipe masculine qui étaient tout sourire en portant le nouveau maillot.

Des joueuses du Real Madrid Femenino, dont Ivana Andres, Marta Cardona et Maite Oroz, ont également été enrôlées pour montrer le nouveau design. À leur première saison depuis qu’ils sont officiellement devenus l’équipe féminine du club, ils sont en passe de terminer deuxième de leur championnat et de se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine.

Adidas

L’emblématique volée gagnante de la finale de la Ligue des champions 2001 de Zinedine Zidane fonctionnalités au début de la vidéo de lancement. Malheureusement, cela malgré la démission du Français de son poste d’entraîneur-chef du Real (pour la deuxième fois) il y a quelques jours à peine.

Quant à la bande elle-même, cette fois-ci, les couleurs blanches traditionnelles du club sont associées à une garniture multicolore. La combinaison vive de bleu et d’orange est, selon les fabricants Adidas, conçue pour refléter la culture vibrante de Madrid.

Adidas

Les mêmes touches de bleu et d’orange se retrouvent tout autour de l’intérieur du stade Santiago Bernabeu, qui fait actuellement l’objet d’une rénovation majeure, renforçant encore le lien avec l’histoire du club. Le « Hi-Res Blue » ressemble à la couleur des sièges du stade, tandis que le « Lucky Orange » est visible dans les coursives et les escaliers qui montent et descendent les terrasses.

Examinez la chemise d’un peu plus près et vous verrez un subtil graphique en spirale tourbillonnant incrusté dans le tissu. Il s’agit d’une référence visuelle à la célèbre rotonde et aux fontaines de la Plaza de Cibeles, le quartier de la capitale espagnole où les fans de Real affluent pour célébrer l’argenterie gagnante – la saison dernière étant une exception, bien sûr.

« Le Real Madrid est une équipe unique avec une histoire unique », a déclaré Marco Omiccioli, designer de football chez Adidas. « Nous voulions garder le design des maillots de cette saison audacieux mais simple pour refléter l’attente qui accompagne le badge, et c’est de gagner. »

Après s’être effondré pour sa première campagne sans trophée en 11 ans la dernière fois, le Real a désespérément besoin d’une réalité à la hauteur de ces attentes un peu mieux en 2021-2022.