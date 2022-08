Le Real Madrid espère la stabilité alors que la Liga démarre

Le Real Madrid espère qu’un été de stabilité les préparera à une défense réussie du titre espagnol alors que la saison démarre en Liga ce week-end, malgré quelques mouvements accrocheurs sur le marché des transferts depuis Barcelone.

Madrid a lancé le bal mercredi contre l’Eintracht Francfort en Super Coupe de l’UEFA, alors qu’ils visent une autre campagne chargée de trophées sous Carlo Ancelotti après leur doublé en championnat et en Ligue des champions la saison dernière.

Il n’y a pas eu de changements dramatiques au Santiago Bernabeu, et aucune allusion à la signature d’une superstar pour renforcer l’attaque après que Kylian Mbappe les ait refusés en faveur d’un nouveau contrat au Paris Saint-Germain.

Pourtant, il n’y a pas eu de départs significatifs non plus, l’influence de Gareth Bale, Isco et Marcelo ayant considérablement diminué avant qu’ils ne soient tous libérés.

Cela signifie que Karim Benzema et Luka Modric, qui auront 37 ans en septembre, resteront extrêmement influents.

Ancelotti peut également s’attendre à ce que l’influence de Vinicius – dont le but a remporté la finale de la Ligue des champions en mai contre Liverpool – Rodrygo et Eduardo Camavinga augmente cette saison.

Et deux signatures importantes sont arrivées.

Le milieu de terrain français Aurélien Tchouameni, 22 ans, a rejoint Monaco pour un montant pouvant aller jusqu’à 100 millions d’euros (102 millions de dollars), tandis que le défenseur central allemand Antonio Rudiger, 29 ans, se joint gratuitement à Chelsea.

“Je pense que nous avons deux joueurs parmi les meilleurs au monde dans leur rôle”, a déclaré Ancelotti à UEFA.com.

“Leur qualité augmente les capacités physiques et techniques de l’équipe.”

– Bataille du Barça pour enregistrer les signatures –

Le Real était champion à 13 points de Barcelone, et cela aurait été plus si les Catalans ne s’étaient pas énormément améliorés dans la seconde moitié de la saison dernière.

Xavi Hernandez a déjà eu un grand impact en tant qu’entraîneur au Camp Nou et une série de nouvelles recrues dirigées par Robert Lewandowski pourraient les aider à combler l’écart avec leurs rivaux amers.

L’ailier de Leeds United Raphinha et le milieu de terrain de l’AC Milan Franck Kessie ont également rejoint, tandis que la défense devrait être grandement améliorée par les signatures de Jules Kounde et Andreas Christensen.

Le problème est qu’en début de semaine, le Barça n’avait toujours pas pu inscrire ses nouvelles recrues car il n’avait pas levé suffisamment d’argent pour se conformer aux restrictions de dépenses imposées au club par la Liga.

Et ce malgré la vente par le conseil d’administration de Barcelone d’actifs, dont 25% de Barca Studios, qui gère les activités numériques et les productions audiovisuelles du club, à Socios.com pour 100 millions d’euros.

Vingt-cinq pour cent de leurs droits de télévision nationaux depuis un quart de siècle ont été vendus au fonds d’investissement américain Sixth Street pour 400 millions d’euros.

Ces accords s’ajoutent à un accord de parrainage avec Spotify, et mardi, il a été annoncé en Espagne que Barcelone vendrait 25% supplémentaires de Barca Studios à un fonds d’investissement pour 100 millions d’euros dans le but de satisfaire la Liga.

Le club a également fait pression sur le milieu de terrain Frenkie de Jong pour qu’il parte afin de disposer de son salaire.

On peut s’inquiéter des conséquences à long terme de ces accords pour un club dont les dettes déclarées s’élèvent à 1,3 milliard d’euros, mais s’ils peuvent enregistrer les nouvelles recrues, ils pourraient également être une véritable force avec laquelle il faut compter.

« Nous avons généré beaucoup d’anticipation pleine d’espoir. Nous avons aussi beaucoup d’espoir », a admis Xavi. “Notre objectif cette année est de gagner des titres et de jouer un bon football.”

– Quelqu’un d’autre peut-il concourir ? –

Si Barcelone ne peut pas combler l’écart avec le Real, il semble peu probable que quelqu’un d’autre le puisse, l’Atletico Madrid ne semblant pas beaucoup plus fort que l’année dernière, lorsqu’il a terminé troisième.

Luis Suarez est de retour dans son Uruguay natal et la forme d’Antoine Griezmann est incertaine, même si Axel Witsel renforce son milieu de terrain et l’international argentin Nahuel Molina ajoute de la qualité à l’arrière droit.

En plus de cela, ils ont toujours Diego Simeone.

Séville a terminé quatrième la saison dernière, obtenant la qualification pour la Ligue des champions aux dépens de son rival de la ville, le Real Betis, qui a remporté la Copa del Rey.

Alors que Séville a signé Isco, ils ont perdu deux défenseurs centraux exceptionnels, avec le départ de Kounde et Diego Carlos à Aston Villa.

Il est à noter que ce dernier a préféré rejoindre un club de milieu de tableau de Premier League plutôt que de rester et jouer en Ligue des champions.

Cela reflète la puissance d’attraction du football anglais, tandis que Goncalo Guedes, le meilleur buteur de Valence la saison dernière, est allé à Wolverhampton Wanderers.

Almeria, propriété saoudienne, est de retour en Liga après sept ans, avec le Real Valladolid et Gérone les autres équipes nouvellement promues.

