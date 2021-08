Le Real Madrid envisage une action en justice contre LaLiga et CVC après un accord de 2,7 milliards d’euros

Le Real Madrid, Barcelone et l’Athletic Bilbao sont opposés à la vente, a rapporté jeudi El Independiente. Photo par Angel Martinez/Getty Images

Le Real Madrid envisage d’engager des poursuites contre LaLiga et CVC Capital Partners après que la ligue espagnole a accepté de vendre 10% de son activité au fonds d’investissement pour 2,7 milliards d’euros, ont indiqué des sources à ESPN.

Barcelone se penche sur les détails les plus fins de l’accord avec CVC, que LaLiga a annoncé mercredi, ont déclaré des sources à ESPN, car ils ont des doutes quant à son vote lors de l’assemblée générale du 12 août.

Le comité exécutif de la ligue a déjà approuvé à l’unanimité la vente, mais elle doit être ratifiée lors de l’assemblée générale de la semaine prochaine.

Des sources de la ligue ont déclaré que malgré les inquiétudes de certains clubs concernant l’accord, ils pensent qu’il sera voté car seuls les deux tiers des 42 clubs votants des deux premiers niveaux du football espagnol doivent être en faveur.

Le média espagnol El Independiente a rapporté pour la première fois jeudi que Madrid envisageait de prendre des mesures pour détournement d’actifs. Le rapport indique que Madrid estime que la vente « met en danger » ses opportunités commerciales en permettant à CVC de tirer de l’argent, par exemple, des droits de télévision sans que le club n’accepte l’accord.

Pour leur investissement initial, CVC empochera 11% de l’argent levé par la Liga grâce à la vente des droits de télévision et du parrainage pour les 40 prochaines années.

El Independiente a également ajouté que le Barça et un troisième club, l’Athletic Bilbao, étaient opposés à la vente.

Des sources à Madrid ont déclaré à ESPN qu’il n’y avait pas encore eu de décision définitive, mais ont confirmé qu’elles examinaient les actions en justice à leur disposition.

Ils estiment qu’ils ont bien géré leurs finances à la suite de la pandémie et qu’une solution rapide en espèces va désormais à l’encontre de leurs intérêts tout en profitant aux autres clubs. Ils souhaitent également une explication plus exhaustive aux clubs sur l’accord et ce qu’il signifie à long terme au-delà de l’injection de fonds à court terme.

L’argent récolté lors de la vente sera réparti entre les clubs sous la forme d’un prêt, remboursable sur un nombre important d’années. Les paiements seront basés sur les contributions des clubs depuis la centralisation des droits audiovisuels en 2015, Madrid ayant alloué environ 261 millions d’euros et le Barça 270 millions d’euros.

Les clubs doivent consacrer au moins 70 % de l’argent à des investissements liés à la croissance à long terme, 15 % au refinancement de leur dette et 15 % peuvent être utilisés pour augmenter les limites de dépenses imposées par la ligue.

Le Barça semble être l’un des clubs à tirer le meilleur parti de l’accord car ils ont été durement touchés financièrement par la pandémie. L’investissement augmenterait la limite de dépenses imposée par la ligue et pourrait aider à enregistrer le nouveau contrat de Lionel Messi avec la ligue.

Cependant, des sources à Barcelone disent qu’elles ne sont pas si certaines que l’accord sera « bénéfique » pour le club.

Des sources de la ligue disent qu’elles ne comprennent pas les doutes du Barça car, selon elles, ils ont tenu plusieurs réunions avec le club catalan cet été et le président Joan Laporta avait été bien informé des intentions de la Liga par le président de la ligue, Javier Tebas.

Pendant ce temps, l’opposition de l’Athletic est due à la philosophie du club de ne pas recruter de joueurs extérieurs au Pays basque et à la Navarre. Par conséquent, ils ne verraient pas les avantages que d’autres clubs pourraient récolter parce qu’ils travaillent sur un marché beaucoup plus limité.