Le Real Madrid envisage un « nouveau » gardien de but alors que Thibaut Courtois a besoin d’une intervention chirurgicale après une déchirure du LCA

Le Real Madrid a reçu un coup dur jeudi lorsque le gardien Thibaut Courtois s’est déchiré un ligament du genou gauche, deux jours seulement avant le premier match de l’équipe de la saison.

Le club a déclaré que son gardien vedette devra être opéré, ce qui signifie que la blessure est un coup dur pour le Real car ils devront se passer des services de l’un de leurs joueurs clés dans un avenir prévisible.

« Vous ne vous attendez jamais à vivre quelque chose comme ça, mais maintenant il est temps de l’accepter et de faire tout son possible pour le surmonter et revenir encore plus fort », a déclaré Courtois sur ses comptes de réseaux sociaux. « Merci à tous pour l’énergie, l’amour et les encouragements, je vous assure qu’ils me motivent à récupérer le plus rapidement possible. »

Le Real Madrid ouvre la saison samedi à l’Athletic Bilbao, alors que le remplaçant rarement utilisé Andriy Lunin, un joueur ukrainien, semble prêt à prendre la place de Courtois.

Lunin, 24 ans, n’a disputé que neuf matches de championnat espagnol pour le club depuis sa signature de Zorya Luhansk en 2018. Il a passé ses deux premières saisons en Espagne en prêt avec Leganes, Valladolid et Oviedo.

Le club devait essayer de signer un autre gardien de but, les médias espagnols mentionnant une liste de remplaçants possibles comprenant Yassine Bounou de Séville, Kepa Arrizabalaga de Chelsea et l’ancien joueur de Manchester United David de Gea.

La blessure de Courtois, survenue pendant l’entraînement, survient après une intersaison marquée par le départ de l’attaquant vétéran Karim Benzema.

Le milieu de terrain nouvellement signé Arda Güler ne sera également pas disponible avant un certain temps – apparemment plusieurs semaines – en raison d’un problème au genou qui nécessitera également probablement une intervention chirurgicale.

Courtois, 31 ans, est un pilier du succès madrilène depuis son arrivée de Chelsea en 2018. Ses arrêts ont fourni le contrepoint parfait aux buts de Benzema. L’international belge a aidé Madrid à remporter la Ligue des champions en 2022, les titres de champion d’Espagne en 2020 et 2022 et la Copa del Rey la saison dernière.

Auparavant, Courtois avait aidé Chelsea à remporter deux titres de Premier League et une FA Cup. Avant son passage à Londres, il a joué pour le rival de Madrid, l’Atletico Madrid, l’aidant à remporter la ligue espagnole et la Ligue Europa.

(Avec les contributions des agences)