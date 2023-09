Le Real Madrid envisage Julian Alvarez de Manchester City comme plan de sauvegarde de Mbappe

Bien qu’il ait raté le transfert tant attendu de Kylian Mbappe du Paris Saint-Germain, le Real Madrid a connu un début de saison sensationnel, grâce à sa meilleure recrue de l’été, Jude Belligham. Mais il semble que Los Blancos soient toujours à la recherche de plus, comme toujours avec eux, avec des rapports récents indiquant que les géants espagnols envisagent le jeune vainqueur de la Coupe du monde Julian Alvarez comme remplaçant, au cas où un accord avec Mbappe échouerait. .

L’été madrilène a commencé avec la nouvelle choquante du départ de son attaquant vedette et vainqueur du Ballon d’Or Karim Benzema pour Al-Ittihad en Saudi Pro League. Cela a posé des problèmes au manager du Real Madrid, Carlo Ancelotti, chargé de trouver un remplaçant au Français.

Dans un geste de désespoir, le Real Madrid a recruté l’attaquant espagnol de 33 ans Joselu pour un prêt d’un an avec une option d’achat permanent à l’Espanyol. Et comme prévu, ce n’était pas la signature qu’ils recherchaient.

Mais le génie d’Ancelotti réside dans le fait qu’il a cherché simplement à remplacer Benzema, mais à réinventer le Real Madrid et son style de jeu dans son ensemble.

L’équipe, consciente de ses superstars vieillissantes de La Decima, a acquis plusieurs jeunes au cours des dernières années, notamment Tchouameni, Camavinga et Vinicius Jr. pour inspirer une reconstruction.

Et la prochaine pièce du puzzle d’Ancelotti est l’Argentin Julian Alvarez.

La blessure de Vinicius Junior a mis en évidence le manque de profondeur offensive à la disposition d’Ancelotti suite à l’échec de la signature de Kylian Mbappe.

Le Français a informé le Paris Saint-Germain qu’il ne signerait pas de prolongation de contrat et qu’il partirait en 2024, ce qui l’a conduit à une brève période loin de l’équipe première et sur la liste des transferts.

Mais le Real Madrid n’a pas fait d’effort concerté pour recruter Mbappe et a raté l’ancienne star de l’AS Monaco. Et par conséquent, Alvarez est désormais apparu comme une réponse possible pour Madrid.

Alvarez, 23 ans, a joué le rôle de second violon derrière le record Erling Haaland au stade Etihad lors de sa première campagne à Man City, mais il a quand même rassemblé 49 apparitions et 17 buts toutes compétitions confondues en 2022-23.

Plus que ce que disent les chiffres, qui en eux-mêmes sont prometteurs, ce qu’Alvarez apporte, c’est la mentalité et le style de jeu d’un numéro 9 classique, associés à la flexibilité et à l’enthousiasme d’un jeune qui pourrait être façonné – exactement ce dont Ancelotti a besoin en ce moment. .