Le Real Madrid envisage Jules Kounde pour remplacer Sergio Ramos

Au milieu de toute l’action à l’Euro et à la Copa America, la fenêtre de transfert d’été s’est ouverte pour certaines ligues avec les plus grands clubs européens cherchant à faire sensation sur le marché des transferts. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Madrid considère Kounde comme remplaçant de Ramos

Le Real Madrid étudie des options pour remplacer Sergio Ramos et considère le défenseur français Jules Koundé être le candidat parfait, selon Marca.

Kounde a été lié à un certain nombre de clubs cet été, dont Manchester United, et Madrid est le dernier à envisager une décision pour ses talents défensifs.

Cependant, le défenseur central de 22 ans dispose d’une clause de rachat de 80 millions d’euros, ce qui pourrait être trop pour le président madrilène Florentino Perez.

Madrid n’est actuellement pas en mesure de payer les frais de prime requis et doit donc remplacer Ramos avec un budget limité.

L’autre préoccupation est de savoir si Koundé a les mêmes qualités de leadership que Ramos pour aider à faire ressortir le meilleur dans Raphaël Varane et Eder Militao.

En parlant de Varane, son contrat expire l’année prochaine, et le média espagnol dit que Madrid pourrait lui permettre de partir cet été et libérer des fonds pour signer Kounde.

Les employeurs de Koundé, Séville, ont montré peu de volonté d’accepter autre chose que sa clause de rachat.

Jules Kounde est-il l’homme qui remplacera Sergio Ramos au Real Madrid ? Mateo Villalba/Images sportives de qualité

PAPIER COMMERCE

– Manchester United est de plus en plus préoccupé par le fait que Paul Pogba quittera le club pour rien l’été prochain, rapporte le Miroir. Ils pensent que l’international français est prêt à annuler son contrat et à quitter Old Trafford en tant qu’agent libre. United a été contraint de déclencher une prolongation de contrat de 12 mois de son contrat existant, mais ils tentent maintenant désespérément de persuader le milieu de terrain évalué à 89 millions de livres sterling de signer un nouveau contrat.

– Le nouveau patron du Real Madrid, Carlo Ancelotti, pourrait se tourner vers son ancien club Everton pour tenter de faire venir l’attaquant Dominique Calvert-Lewin au Bernabeu, rapporte le Soleil. Ancelotti a décrit l’attaquant de 24 ans comme « le joueur complet », et l’Italien pense qu’il peut persuader les Toffees de le laisser partir pour 50 millions de livres sterling. Everton subit une pression financière croissante et le propriétaire Farhad Moshiri pourrait être tenté de laisser l’international anglais quitter Goodison Park.

– Liverpool semble prêt à battre le Bayer Leverkusen pour la signature du prodige ghanéen Abdul Fatawu Issahaku, selon une interview avec l’actuel président du club du joueur à Football Ghana. Dans l’interview, Haruna Iddisu, président du Steadfast FC, déclare qu’un accord a été conclu entre les deux parties, malgré le fait que Leverkusen avait toutes les chances de remporter la course à la signature du joueur de 17 ans. Issahaku a marqué huit buts en 13 matchs pour son club, et il a joué pour les moins de 20 ans du Ghana lors de la Coupe d’Afrique des Nations U20 plus tôt cette année.

– Le Real Madrid espère persuader l’Eintracht Francfort de signer Luka Jovic afin de libérer des fonds indispensables pour atteindre la cible principale Kylian Mbappé, rapports COMME. Jovic n’a pas réussi à s’installer à Madrid mais Los Blancos restent confiants qu’ils recevront des offres acceptables pour l’international serbe. Jovic a rejoint Madrid pour 60 millions d’euros lorsqu’il a déménagé dans la capitale espagnole en 2019, mais le club serait heureux de récupérer 40 millions d’euros pour le joueur de 23 ans. Francfort a exprimé son intérêt pour Jovic, mais pour faire une offre, ils doivent d’abord trouver une nouvelle maison pour André Silva.

– Au sujet d’André Silva, Barcelone cherche à décrocher un avant-centre de haut niveau pour rejoindre le club aux côtés de Sergio Aguero et Memphis Depay, et sport pense que l’attaquant portugais de 25 ans est le dernier nom sur leur liste. On pensait que Silva était sur le radar du Barca il y a quelques saisons lorsqu’il était à Séville, mais ses 28 buts en 32 matchs la saison dernière ont persuadé le club catalan qu’il est maintenant temps de faire un pas. Francfort pourrait être tenté d’accepter une offre de 35 millions d’euros, et l’agent Jorge Mendes travaillerait sur l’accord. Manchester City et l’Atletico Madrid sont également intéressés.

– Milieu de terrain de Barcelone Miralem Pjanic semble être sur le chemin du retour en Italie, avec la Juve comme destination probable, selon Corriere dello Sport. La Juventus a été en contact pour re-signer le Bosniaque pour un contrat de prêt de deux ans, et les deux clubs seraient maintenant en train de discuter de son salaire. Pjanic est hors de vue sous Koeman au Camp Nou, tandis que l’entraîneur de la Juve Max Allegri le considère comme un remplaçant potentiel pour Aaron Ramsey et Adrien Rabiot.