Le Real Madrid envisage Fernandez comme remplaçant de Bellingham

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Alors que Bellingham semble destiné à la Premier League, le Real Madrid se concentre sur Fernandez

Avec le concours pour signer Jude Bellingham de plus en plus dur, le Real Madrid tourne son attention vers le milieu de terrain argentin Enzo Fernández, rapporte Marca.

Bellingham, milieu de terrain de 19 ans du Borussia Dortmund, est considéré comme une priorité pour les géants espagnols, mais Liverpool est devenu le favori dans la course à sa signature. Mais plusieurs équipes de Premier League sont intéressées par l’international anglais, qui est évalué à plus de 100 millions d’euros, laissant l’équipe de LaLiga à la recherche d’une alternative.

Fernandez, qui a débuté dans les deux matches de groupe de l’Argentine jusqu’à présent en Coupe du monde, a trois buts et cinq passes décisives pour Benfica cette saison après son arrivée de River Plate l’été dernier pour seulement 10 millions d’euros.

Le joueur de 21 ans a marqué samedi son tout premier but en Coupe du monde pour l’Argentine, et il est devenu le plus jeune joueur à marquer pour l’Argentine lors d’une Coupe du monde depuis que son coéquipier Lionel Messi a marqué en 2006.

Il est rapporté qu’en conséquence, la valeur de Fernandez a grimpé en flèche et Benfica demande des frais de transfert d’environ 100 millions d’euros, Fernandez étant pressenti pour un transfert vers l’une des meilleures équipes européennes.

Le milieu de terrain Enzo Fernandez a été éclipsé par son coéquipier Lionel Messi, qui a marqué le premier but de l’Argentine lors d’une victoire contre le Mexique samedi, mais le but et la performance de Fernandez ont été époustouflants dans la finale 2-0. Juan Mabromata/Getty Images

– Manchester United offrira Marcus Rashford un nouvel accord à long terme, conformément à Fabrice Romano. Le joueur de 24 ans est en fin de contrat cet été et les Red Devils ont la possibilité de prolonger son contrat jusqu’en juin 2024. Cependant, ils préparent une prolongation qui verra l’international anglais engager son avenir à long terme avec Old Trafford.

– Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, préfère Cody Gakpo remplacer Cristiano Ronaldoselon Relevo. Man United aurait été intéressé par l’attaquant de 23 ans cet été, mais ils devront désormais faire face à la concurrence pour le signer en janvier. Gakpo, qui est actuellement avec les Pays-Bas à la Coupe du monde, a suscité l’intérêt de toute la Premier League, y compris Arsenal, Chelsea et Liverpool alors qu’il continue d’impressionner au Qatar. Le PSV Eindhoven chercherait à garder Gakpo jusqu’à la fin de la saison alors qu’il se dispute le titre d’Eredivisie.

– Le Bayern Munich continue de travailler sur un accord pour Tottenham Harry Kanerapports Ciel Sport Allemagne. Il est rapporté que les patrons allemands ne savent toujours pas si un accord peut être conclu avec son équipe de Premier League, car un déménagement pour l’attaquant de 29 ans coûterait environ 80 à 100 millions d’euros. Pour l’instant, cependant, il y a eu peu de progrès car on dit que l’international anglais décidera de son avenir après la Coupe du monde.

– Internazionale cherche à séduire Franck Kessie de Barcelone en janvier, selon Calciomercato. Le joueur de 25 ans n’a rejoint l’équipe catalane que l’été dernier après l’expiration de son contrat avec l’AC Milan, rival de Serie A, mais le Nerazzurri espérons que la promesse d’un temps de jeu plus régulier incitera l’international ivoirien à revenir en Italie. Cependant, il est rapporté que le milieu de terrain souhaite rester en Espagne jusqu’à la fin de la saison, bien qu’il n’ait fait le onze de départ de Xavi Hernández que deux fois en Liga cette saison.

– L’AC Milan a les yeux rivés sur Noé Okafor alors qu’ils se préparent à trouver le prochain Raphaël Léaorapports Gazzetta dello Sport. Alors que Leao devrait quitter le San Siro en 2023 après avoir apparemment rejeté une nouvelle offre de contrat, Okafor, 22 ans, du Red Bull Salzburg, est en tête de liste des remplaçants de Milan. La Rossoneri seraient également intéressés par un jeune de 19 ans Luis Semedo du joueur de 18 ans de Benfica B et UD Almería B Marciano Sanca Tchami en remplacement, avec l’Ajax Hakim Ziyech une autre option possible à poursuivre en janvier.