Le Real Madrid entame la saison 2022-23 avec un autre trophée alors que Carlo Ancelotti & Co. remporte la Super Coupe de l’UEFA

Benzema, à droite, a dépassé Raul au classement des buteurs de tous les temps du Real Madrid avec un but en seconde période alors que l’équipe espagnole remportait la Super Coupe de l’UEFA à Helsinki. Tullio Pouilles – UEFA/UEFA via Getty Images

Le Real Madrid a ouvert sa saison 2022-23 avec un trophée, en battant l’Eintracht Francfort 2-0, vainqueur de la Ligue Europa, pour remporter la Super Coupe de l’UEFA à Helsinki, en Finlande.

– Reportage : le Real Madrid remporte la Super Coupe

Les buts de David Alaba et Karim Benzema ont suffi à renverser l’équipe de Bundesliga mercredi soir. Alex Kirkland récapitule le match et sélectionne les meilleurs / les pires joueurs lors d’une joyeuse soirée historique pour les détenteurs du titre de la Ligue des champions et de la Liga.

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

Les anciens du Real Madrid l’ont toujours compris

Certaines choses ne changent jamais : une autre saison commence et Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric dirigent toujours des matchs au plus haut niveau. C’est censé être une saison de transition dans le milieu de terrain du Real Madrid – Aurélien Tchouameni est la nouvelle arrivée de haut niveau de cet été, Eduardo Camavinga a impressionné sur le banc l’année dernière et Fede Valverde a déjà fait son chemin dans l’équipe – mais personne dit ce trio de milieu de terrain défiant l’âge.

Le contrôle de Madrid sur le milieu de terrain était la clé ici, dominant la possession et laissant Francfort chasser les ombres. Casemiro a attiré l’attention – sa tête en première mi-temps a mis en place David Alaba avec une finition simple pour le premier but, tandis qu’il a secoué la barre transversale avec un tir du pied gauche avec une heure de jeu – et Kroos a produit un affichage transparent, déplaçant le balle rapidement et efficacement et en faisant constamment des choix intelligents, tandis que Valverde était électrique du côté droit.

C’était le même XI qui a commencé la finale de la Ligue des champions, l’entraîneur Carlo Ancelotti ayant choisi de traiter ce match comme une récompense pour les joueurs qui ont amené Madrid ici, et cela signifiait que les recrues estivales Tchouameni et Antonio Rudiger n’étaient tenus que de faire des camées tardifs. banc. Il s’agit d’une équipe du Real Madrid solide et bien équilibrée et bien que répéter le glorieux doublé de la Liga et de la Ligue des champions de l’année dernière soit un défi de taille, vous ne voudriez pas non plus parier contre elle.

– Guide ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, MLS, FA Cup, plus (États-Unis)

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

La légende de Karim Benzema ne cesse de grandir

Il fut un temps, il y a dix ans, où Benzema n’était pas considéré comme un buteur suffisamment prédateur pour mener la ligne du Real Madrid. Cela semble absurde maintenant, après son 324e but pour le club – battant un Kevin Trapp aveugle après avoir été choisi par Vinicius Junior – l’a vu s’éloigner de Raul Gonzalez à la deuxième place du classement des buteurs de tous les temps de Madrid, avec seulement Cristiano Ronaldo. devant lui.

La saison dernière a été la meilleure campagne de buts de Benzema, avec 27 buts en Liga et 15 remarquables en Ligue des champions, et en pré-saison jusqu’à présent, il n’a montré aucun signe de relâchement. Il n’était pas à son plus clinique ici – il a mis une occasion présentable en première mi-temps lorsqu’il a été mis en place par Kroos – et il y avait un élément de bonne fortune dans le but qui a mis Madrid 2-0, avec Trapp battu. beaucoup trop facilement, mais Benzema fera encore une fois la différence pour l’équipe cette saison. Seule une blessure menacerait ses chances de produire une autre saison exceptionnelle et les chances de l’équipe de gagner plus d’argenterie.

2 Connexe

Un autre trophée européen pour Ancelotti

Carlo Ancelotti, l’homme qui a été aussi surpris que quiconque de se retrouver à la tête du Real Madrid l’été dernier, a ajouté un autre trophée à sa vaste collection ici. L’Italien est désormais l’entraîneur le plus titré de l’histoire de la Super Coupe de l’UEFA après l’avoir remporté quatre fois, deux fois avec l’AC Milan en 2003 et 2007, et maintenant deux fois avec le Real Madrid en 2014 et cette année.

Son bilan global en compétition européenne est exceptionnel – personne ne peut toucher non plus à ses quatre titres de champion en tant que manager – et il continue de prouver que les critiques qui le considèrent comme un simple manager à succès ont tort. Ce fut une performance presque parfaite contre une équipe de Francfort qui a une longueur d’avance sur Madrid dans ses préparatifs de début de saison, avec sa campagne de Bundesliga déjà en cours. Il y a également eu quelques ajustements intelligents dans l’équipe lorsque l’équipe allemande a semblé prendre le dessus en première mi-temps, en changeant Valverde à l’intérieur pour donner à Madrid un autre corps au milieu de terrain central.

Ancelotti est parfaitement adapté pour faire face aux exigences uniques du Bernabeu. Il a déclaré que la perspective de perdre son emploi ne lui faisait pas peur à ce stade de sa carrière et qu’il pourrait bien être l’entraîneur le plus populaire que le club ait jamais eu. Après avoir fait des miracles cette saison, la pression cette année sera tout aussi grande – il n’y a pas de répit à la nécessité de remporter des trophées au Real Madrid, jamais – et Ancelotti s’en occupera comme il l’a toujours fait, avec un calme inébranlable.

Notes des joueurs

Real Madrid: Thibaut Courtois 7 ; Dani Carvajal 6, David Alaba 7, Eder Militao 7, Ferland Mendy 7 ; Casemiro 8, Toni Kroos 8, Luka Modric 7 ; Fede Valverde 7, Vinicius Junior 7, Karim Benzema 7.

Sous-titres : Rodrygo Goes 7, Eduardo Camavinga 7, Dani Ceballos 6, Aurélien Tchouameni 6, Antonio Rudiger 6.

Eintracht Francfort : Kévin Trapp 7 ; Almamy Touré 6, Tuta 7, Evan Ndicka 6 ; Ansgar Knauff 7, Sebastian Rode 6, Djibril Sow 6, Christopher Lenz 6 ; Jesper Lindström 5, Daichi Kamada 7, Rafael Borre 6.

Sous-titres : Mario Gotze 6, Randal Muani 7, Lucas Alario 6.

Ancelotti, à droite, a ajouté un autre trophée à une carrière époustouflante alors que Madrid battait l’Eintracht Francfort. OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Toni Kroos, Real Madrid

L’Allemand a souvent été interrogé la saison dernière, de nombreux fans appelant à ce que le plus dynamique Eduardo Camavinga prenne sa place et certaines spéculations selon lesquelles cela pourrait être sa dernière année au club. Il était à son meilleur sans effort ici cependant. Les milieux de terrain de Francfort ne pouvaient pas l’approcher.

Le pire : Jesper Lindstrom, Eintracht Francfort

Il est difficile de choisir un seul joueur parmi une performance d’équipe décevante, mais l’homme large a eu très peu de joie contre Mendy et n’a pas réussi à tirer le meilleur parti des fois où il s’est retrouvé dans des positions prometteuses.

Faits saillants et moments marquants

Félicitations à Benzema pour son exploit remarquable : quelle meilleure façon de commémorer le fait d’être devenu le deuxième meilleur buteur de votre club qu’avec un joli combo tweet/graphique ?

3⃣2⃣4⃣ BUTS !

Carrément le deuxième meilleur buteur de notre histoire !#RealFootball pic.twitter.com/wicYsI8jua — Real Madrid CF 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) 10 août 2022

Ouais, bon point par ces gars (y compris Sid Lowe d’ESPN). Quelqu’un devrait se pencher sur ce trio, ils semblent prometteurs…

Ce milieu de terrain Casemiro/Kroos/Modric semble avoir du potentiel – Le podcast de football espagnol (@tsf_podcast) 10 août 2022

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

“C’était un match difficile, au début ils étaient si proches [together] avec un bloc bas et nous avons eu du mal, mais après avoir marqué le premier à la fin de la première mi-temps, nous avions plus de contrôle. Nous n’avons pas pris de risques, nous n’avons pas joué un match avec une super intensité mais je pense que nous avons eu un bon contrôle.”

“Ils ont l’habitude de jouer ensemble, ils sont à l’aise, ils se connaissent, donc pour eux c’est simple de jouer ensemble, de trouver le bon moment du jeu pour jouer parfois un bloc bas et utiliser une contre-attaque, ils sont tellement habitués à jouer ensemble.” – L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti

“Nous sommes heureux. Nous avons eu une bonne pré-saison, nous sommes prêts, nous avons bien commencé. Il y a eu un ou deux problèmes en défense mais ensuite nous avons eu beaucoup d’occasions de marquer avec une plus grande marge. Mais le l’important est de gagner avec une cage inviolée, c’est notre troisième finale en 2022 et notre troisième cage inviolée, c’est très important.”

“La deuxième mi-temps a été plus calme, ils ont eu une (chance) à la fin mais sans trop de difficulté. Un bon travail défensif aide toujours. Quand on défend bien, on aura toujours une chance de gagner.” — Le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Avec la victoire du Real Madrid, Carlo Ancelotti a égalé Luis Molowny avec le troisième plus grand nombre de trophées remportés par un manager dans l’histoire du club. Miguel Munoz est 1er avec 14, suivi de Zinedine Zidane avec 11

La victoire prolonge la séquence sans défaite du Real Madrid : l’équipe d’Ancelotti est invaincue lors de ses 31 derniers matchs (entrée aujourd’hui) alors qu’elle mène au HT (30-0-1) ; leur dernière défaite de ce type est survenue lors de la Copa del Rey, en janvier 2021, contre Alcorcón

Sous Ancelotti, le record du Real Madrid en tête à HT est de 78-1-3 WLD dans toutes les compositions ; la seule défaite est survenue contre Valence (janvier 2015)

L’année remarquable de Karim Benzema se poursuit : il a totalisé 32 contributions de buts (25 buts, 7 passes décisives) en 24 matchs (toutes compétitions confondues) jusqu’à présent en 2022. Ballon d’Or, quelqu’un ?

De plus, avec son but, Benzema dépasse Raul dans le classement des buteurs de tous les temps du Real Madrid (324). Il est désormais seul à la deuxième place derrière Cristiano Ronaldo (450)

Suivant

Real Madrid: Après la victoire à Helsinki, les champions de LaLiga ouvrent la saison 2022-23 dimanche à Almeria (16 h HE, ESPN +) avant de se rendre à l’Espanyol pour leur deuxième match de championnat (20 août).

Eintracht Francfort : La défaite en Super Coupe couronne une semaine éprouvante pour l’équipe allemande, en particulier après avoir perdu 6-1 à domicile contre le Bayern Munich, champion de Bundesliga, lors de son match d’ouverture de la saison 2022-23. Ils se rendront au Hertha Berlin (samedi, 9 h 30 HE, ESPN +), suivi d’un rendez-vous à domicile avec Cologne (21 août, 9 h 30 HE, ESPN +) en championnat.