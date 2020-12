MADRID: Soudainement, le Real Madrid ne peut pas mettre fin à ses difficultés et fait soudainement face à une semaine cruciale.

Madrid n’a qu’une seule victoire au cours des cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, et d’autres revers au cours des trois prochains matchs pourraient faire sortir la superpuissance espagnole de la Ligue des champions et le laisser dans une position difficile dans le championnat espagnol.

Madrid se rendra à Séville et au pays hôte, l’Atltico Madrid, lors de la compétition, et jouera un match crucial contre le Borussia Mnchengladbach en Ligue des champions. Une défaite contre l’équipe allemande empêcherait les 13 fois champions d’Europe de franchir la phase de groupes pour la première fois depuis 1989-90, bien que Madrid n’ait pas joué dans le tournoi en 1996-97.

L’équipe entraînée par Zinedine Zidane vient d’une défaite à domicile contre Alavs en championnat espagnol et d’une défaite contre Shakhtar Donetsk en Ligue des champions.

C’est dans les moments difficiles que nous devons montrer notre caractère et notre fierté, a déclaré Zidane. C’est dommage que nous ne puissions pas faire mieux (contre le Shakhtar) parce que nous méritions mieux. Nous devons gagner le prochain match, c’est notre dernier. Gardez la foi et combattez dur, je n’ai aucun doute là-dessus.

Madrid a pris un bon départ en Espagne, mais a connu des difficultés en Ligue des champions avec un nul à Mnchengladbach et une défaite au Shakhtar à domicile. La victoire 2-0 contre l’Inter Milan a été la seule victoire des équipes lors des cinq derniers matchs. Dans la ligue espagnole, il a joué un match nul contre Villarreal et a perdu à Valence.

Zidane est revenu à la barre de Madrid en 2019 après avoir pris sa retraite alors qu’il était au sommet après le dernier titre européen de l’équipe en 2018. Le club n’a pas dépassé la huitième de finale de la Ligue des champions au cours des deux dernières saisons et a été éliminé par Ajax en 2019 et Manchester City en 2020.

Zidane a conduit Madrid à trois titres consécutifs en Ligue des champions et au titre de champion d’Espagne de l’année dernière, mais la récente bataille a suscité des critiques sur sa capacité à motiver une équipe qui n’a pas été renouvelée ces derniers temps. Il a rejeté l’option de démissionner et a transmis un message d’optimisme.

Je me sens fort et je vais tout donner, comme toujours, a déclaré Zidane. Il en va de même pour les joueurs. Nous devons garder la tête haute et nous concentrer sur le prochain match. Si vous avez une mauvaise course, il n’y a pas d’autre option que de s’entraider et d’anticiper le prochain match, qui est également important pour nous.

Madrid se rendra samedi dans une équipe de Séville qui a déjà progressé en Ligue des champions et a remporté cinq matchs consécutifs dans toutes les compétitions. Le prochain adversaire de Madrid est l’Atltico, qui a gagné six fois de suite en championnat national et a six points d’avance sur son rival de la ville avec un match en main. Une victoire de l’Atltico dans le derby pourrait laisser Madrid pas moins de 12 points de retard.

Seule une victoire contre Mnchengladbach mercredi prochain peut assurer à Madrid une place dans les huitièmes de finale de la Ligue des champions sans dépendre d’autres résultats.

Madrid passera probablement par la trajectoire décisive sans quelques joueurs clés en raison de blessures, notamment Eden Hazard et le capitaine Sergio Ramos.

