Le Real Madrid dévoile Kepa Arrizabalaga alors que les Giants de la Liga signent le gardien de but de Chelsea en prêt pour la saison

Le Real Madrid a dévoilé mardi 15 août sa nouvelle recrue Kepa Arrizabalaga, devant les fans. L’Espagnol a rejoint les Blancos avec un prêt d’une saison de Chelsea sans option d’achat.

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a remis à Kepa le maillot numéro 25 alors que le gardien rivalisera avec Andriy Lunin pour une place entre les bâtons.

Plus tôt, Madrid avait subi un coup dur alors que le gardien numéro 1 Thibaut Courtois avait été exclu pendant une longue période après avoir subi une blessure au LCA. Le club a agi rapidement pour trouver un remplaçant à Kepa, qui était également lié au Bayern Munich.

« Kepa avait de grosses offres sur la table mais il a décidé de nous rejoindre – il ne voulait que le Real Madrid », a déclaré Perez après le dévoilement de Kepa.

L’Espagnol devrait être inclus dans l’équipe de Madrid pour son prochain match de Liga contre Almeria le 19 août.

L’équipe de Carlo Ancelotti a ouvert sa campagne de championnat avec une confortable victoire 2-0 sur l’Athletic Bilbao alors que Rodrygo Goes et Jude Bellingham ont marqué pour les visiteurs à San Mames.

Cependant, Madrid a perdu Eder Militao à cause d’une blessure à long terme pendant le match alors que le défenseur brésilien a subi la même blessure au LCA qui avait écarté Courtiois et les deux joueurs devraient être absents pendant une longue période.

Kepa, 28 ans, a passé cinq saisons à Chelsea et a remporté la Ligue des champions, la Coupe d’Europe, la Super Coupe d’Europe et la Coupe du monde des clubs pendant son séjour en Angleterre, puisqu’il a fait plus de 100 apparitions pour les Bleus en Premier League. Le gardien a également remporté la Ligue des Nations 2023 avec l’Espagne.