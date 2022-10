Le Real Madrid détenu par Osasuna alors que Karim Benzema manque une pénalité de retard

Karim Benzema a raté un penalty tardif alors que le Real Madrid a perdu ses premiers points cette saison après avoir été tenu en échec 1-1 à domicile par Osasuna, qui a fait expulser un homme tard, en Liga dimanche.

Vinicius Jr a donné l’avantage aux champions juste avant la mi-temps avec un tir à longue portée, mais les visiteurs ont égalisé après la pause grâce à Kike Garcia, qui a marqué avec une tête brillante du bord de la surface qui a bouclé sur le gardien de but.

Benzema a tiré son penalty sur la barre et plus à la 79e minute, après avoir été victime d’une faute à l’intérieur de la surface par le défenseur Unai Garcia, qui a reçu un carton rouge direct après un contrôle VAR.

L’attaquant français a marqué un but une minute plus tard pour hors-jeu et Vinicius a eu un tir de balle repoussé par Sergio Herrera un peu plus tard, alors que le Real Madrid faisait pression pour la victoire.

Osasuna, cependant, a tenu bon pour marquer un point à la frustration des supporters locaux.

Le Real Madrid est à égalité avec son rival Barcelone avec 19 points en tête du classement, le Barça devant à la différence de buts.

Le point à Santiago Bernabeu a propulsé Osasuna à la sixième place avec 13 points.

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a eu un gros mal de tête en sélection après que le milieu de terrain croate Luka Modric soit revenu de son service international pour soigner une blessure et le gardien de but Thibaut Courtois a été une omission tardive surprise après avoir souffert d’un problème nerveux au dos.

Du côté positif, Benzema a fait son retour tant attendu après trois semaines d’absence avec une blessure au genou droit.

L’attaquant était vif en tête aux côtés de Vinicius Jr et a presque marqué au début de la première mi-temps sur un centre du Brésilien, tirant une splendide première volée qui est passée de peu à côté du poteau gauche.

Le gardien ukrainien Andriy Lunin s’est avéré un solide remplaçant pour Courtois, niant les efforts de Jon Moncayola et Ez Abde en première mi-temps.

Mais c’est Vinicius qui a donné l’avantage au Real Madrid avec ce qui ressemblait à un effort chanceux à distance.

L’international brésilien a lancé un centre juste à l’extérieur du coin gauche de la surface vers le poteau arrière, mais il a échappé à tout le monde et a fini par aller jusqu’au fond des filets car le gardien de but a mis trop de temps à réagir.

Antonio Rudiger et Benzema étaient en position de hors-jeu et se sont déplacés pour le ballon, mais le but a été maintenu après un contrôle VAR.

Osasuna a trouvé l’égalisation cinq minutes après la pause et a tenu bon jusqu’à ce que Garcia commette une faute sur Benzema dans la surface de réparation.

L’arbitre n’a pas initialement accordé le penalty mais a changé d’avis après avoir vérifié les images VAR, montrant un carton rouge au défenseur d’Osasuna.

Benzema, cependant, a envoyé son penalty sur la barre transversale et plus.

« Nous méritions la victoire mais nous avons raté un penalty. C’est normal, des revers arrivent. C’est le football », a déclaré Ancelotti aux journalistes.

« Benzema a fait sa part, il a eu l’occasion d’un penalty après un très bon jeu mais l’a raté. C’est un accident qui arrive parfois. Il faut avancer. »

