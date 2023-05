Le Real Madrid dépose une plainte pour crime de haine concernant l’incident d’abus raciste de Vinicius Junior

Le Real Madrid a déposé une plainte pour crime de haine auprès des procureurs espagnols pour des chants racistes lancés contre le joueur brésilien Vinicius Jr lors du match de dimanche au stade Mestalla de Valence, a annoncé lundi le club dans un communiqué.

« Le Real Madrid CF montre son rejet le plus fort et condamne les événements survenus hier contre notre joueur Vinicius Jr », a-t-il déclaré.

Les attaques, à son avis, « constituent un crime de haine » pour lequel le club a déposé une plainte auprès du bureau du procureur général de l’État, a indiqué le club.

Par ailleurs, le Mouvement contre l’intolérance (MCI) et l’Association des joueurs de football espagnols (AFE) ont déclaré dans un communiqué conjoint qu’ils avaient également déposé une plainte auprès du même bureau du procureur, citant des insultes raciales contre le joueur noir.

L’incident s’est produit dans la seconde moitié du match de dimanche, où après un arrêt de jeu, un Vinicius Jr. animé a pointé du doigt un fan dans les gradins qui, selon lui, le maltraitait.

Le match a donc été suspendu pendant 9 minutes.

Il a ensuite été expulsé pour la première fois en Liga pour son implication dans une altercation de masse avec le joueur de Valence Hugo Duro.

L’arbitre Ricardo de Burgos Bengoetxea s’est entretenu avec les responsables du stade, qui ont fait une annonce appelant à l’arrêt des insultes racistes avant la reprise du jeu 10 minutes plus tard.

L’arbitre a écrit dans son rapport d’après-match qu’un fan a crié « singe, singe » au joueur.

« Le stade lui criait ‘singe, singe’. C’est juste un gamin qui aime jouer au football, il voulait continuer, mais dans cette situation, c’est tellement dur. Le VAR a inventé une agression qui n’existait pas. Il a essayé de se libérer d’une agression et il a été expulsé », a déclaré Ancelotti après le match.

S’adressant à Instagram, Vinicius a publié une histoire disant: «Le prix que les racistes ont gagné a été mon expulsion! Ce n’est pas du football, c’est @LaLiga ».

Il a ensuite posté sa déclaration détaillée sur Twitter : « Ce n’était pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Le racisme est normal en Liga. La concurrence pense que c’est normal, la Fédération aussi et les adversaires l’encouragent. Je suis vraiment désolé.

« Le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi appartient aujourd’hui aux racistes. Une belle nation, qui m’a accueilli et que j’aime, mais qui a accepté d’exporter l’image d’un pays raciste dans le monde. Je suis désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d’accord, mais aujourd’hui, au Brésil, l’Espagne est connue comme un pays de racistes.

« Et malheureusement, pour tout ce qui se passe chaque semaine, je n’ai aucune défense. Je suis d’accord. Mais je suis fort et j’irai jusqu’au bout contre les racistes. Même loin d’ici. »

À la lumière des incidents survenus à l’Estadio de Mestalla, la Liga a publié une déclaration et a déclaré qu’elle enquêterait sur l’incident et engagerait les poursuites judiciaires appropriées « si un crime de haine est identifié ».

Valence a également publié une déclaration peu après la fin du match et a publiquement condamné tout type d’insulte, d’attaque ou de disqualification dans le football.

« Bien qu’il s’agisse d’un épisode isolé, les insultes envers un joueur de l’équipe rivale n’ont pas leur place dans le football et ne correspondent pas aux valeurs et à l’identité du Valencia CF.

« Le Club enquête sur ce qui s’est passé et prendra les mesures les plus sévères. De la même manière, le Valencia CF condamne toute infraction et demande également le plus grand respect pour nos supporters », indique le communiqué.

(Avec les contributions des agences)