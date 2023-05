Le Real Madrid dépose une plainte pour crime de haine après que Vinicius Junior a été victime d’insultes racistes lors du match de Valence | Nouvelles du monde

Le Real Madrid a déposé une plainte pour crime de haine auprès des procureurs espagnols après que Vinicius Junior a été la cible d’insultes racistes lors de son match à l’extérieur contre Valence.

Le match de Madrid contre Valence a été mis en pause dimanche soir après la pause de la mi-temps alors que le Brésilien de 22 ans a signalé des supporters qui le narguaient à l’arbitre.

Vinicius, qui a été victime d’abus racistes depuis les tribunes à plusieurs reprises cette saison, était furieux, incitant ses coéquipiers et les joueurs adverses à essayer de le calmer sur le terrain de Mestalla à Valence.

Le Brésilien a ensuite été expulsé pour conduite violente dans le temps additionnel de la défaite 1-0 de son équipe à la suite d’une altercation avec l’attaquant de Valence Hugo Duro – le premier carton rouge de sa carrière.

L’attaquant français Kylian Mbappe a mené les messages de soutien à Vinicius.

Il a écrit dans un post écrit sur Instagram : « Vous n’êtes pas seul. Nous sommes avec vous et nous vous soutenons. »

La star du Paris Saint-Germain, âgée de 24 ans, a elle-même été la cible d’abus racistes après la défaite de la France contre l’Argentine en finale de la Coupe du monde l’année dernière.

Image:

Vinicius Junior du Real Madrid imite les injures qui lui sont adressées par un fan



Son message de soutien est venu après que l’ancien défenseur de l’Angleterre et de Manchester United, Rio Ferdinand, un militant contre le racisme, a posté sur Instagram : « (Vinicius) reçoit un carton rouge après avoir été étouffé et victime d’insultes raciales pendant le match.

« Combien de fois avons-nous besoin de voir ce jeune homme soumis à cette merde ?? Je vois de la douleur, je vois du dégoût, je le vois avoir besoin d’aide… et les autorités ne font rien pour aider lui.

« Les gens doivent se serrer les coudes et exiger davantage des autorités qui dirigent notre jeu.

« Personne ne mérite cela, mais vous le permettez.

« Il doit y avoir une approche unifiée à ce sujet, sinon cela sera à nouveau balayé sous le tapis. »

Image:

Vinicius Junior fait un geste vers un fan après avoir été témoin d’abus



En référence à Vinicius Jr recevant un carton rouge, le présentateur de Match Of The Day et ancien attaquant anglais Gary Lineker a tweeté: « Une fois de plus, le joueur victime d’abus est la seule personne à être punie. »

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a également exprimé son soutien à Vinicius et a déclaré dans un communiqué : « Solidarité totale avec Vinicius. Il n’y a pas de place pour le racisme dans le football ou dans la société et la FIFA soutient tous les joueurs qui se sont retrouvés dans une telle situation. »

Dans une déclaration sur Instagram après le match, Vinicius avait fait référence aux précédents cas d’abus racistes et accusé les autorités espagnoles du football de ne pas en faire assez.

« Ce n’était pas la première fois, ni la deuxième ni la troisième. Le racisme est normal en Liga », a-t-il déclaré.

« La compétition pense que c’est normal, la Fédération et les adversaires l’encouragent également. Je suis vraiment désolé. »

« La Liga appartient aux racistes »

Vinicius a déclaré que la ligue espagnole, qui « appartenait » autrefois à des joueurs vedettes comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, « appartient désormais aux racistes ».

« Désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d’accord, mais aujourd’hui, au Brésil, l’Espagne est connue comme un pays de racistes », a-t-il ajouté.

« Et malheureusement, avec tout ce qui se passe chaque semaine, je n’ai aucun moyen de me défendre. Je suis d’accord. »

Pendant ce temps, le président de la Liga, Javier Tebas, a accusé Vinicius de ne pas s’être présenté à deux reprises aux réunions pour discuter de ce qui peut être fait « en cas de racisme ».

M. Tebas a écrit: « Avant de critiquer et d’insulter la Liga, il est nécessaire que vous vous informiez correctement Vinicius Jr. »

Vinicius a riposté et a déclaré: « Encore une fois, au lieu de critiquer les racistes, le président de la Liga apparaît sur les réseaux sociaux pour m’attaquer. »

Il a ajouté qu’il voulait « des actions et des punitions » pour les personnes qui lancent des chants racistes.

Le patron de Madrid, Carlo Ancelotti, avait auparavant soutenu son joueur après le match, affirmant que la Liga « avait un problème » avec le racisme.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:33

Luiz Inacio Lula da Silva: « Nous ne pouvons pas permettre au racisme de faire partie de la vie dans un stade de football »



L’Italien a déclaré que l’arbitre aurait dû arrêter le match en raison des chants « inacceptables » adressés à Vinicius.

« C’est tout le stade qui insulte un joueur avec des chants racistes, et le match doit s’arrêter », a-t-il ajouté.

M. Ancelotti a également tweeté : « Aujourd’hui a été une triste journée à Mestalla, où un groupe de fans a montré sa pire version.

« Il est temps d’arrêter de parler et d’agir avec force. Le racisme ne peut pas avoir sa place dans le football ou dans la société. NON AU RACISME N’IMPORTE OÙ. »

Cependant, le directeur de Valence, Javier Solis, a déclaré que M. Ancelotti avait tort de blâmer tous les fans.

Il a déclaré: « À la lumière des déclarations malheureuses et complètement incorrectes de M. Ancelotti, dans lesquelles il a qualifié tous les fans de Mestalla de racistes, le club ne peut pas tolérer cela.

« Nous rejetons ces plaintes de front. Peut-être est-ce le résultat d’une erreur de langue et il a dû comprendre un autre mot comme étant dit.

« Le club condamne toute sorte d’insultes racistes et s’efforce d’identifier les personnes qui auraient fait un geste ou une action, mais qualifier tous les supporters du Valencia CF de racistes est un non-sens et le club ne peut pas rester silencieux. »

Image:

Kylian Mbappe a été victime d’insultes racistes après la défaite de la France en finale de la Coupe du monde





Le traitement infligé dimanche à Vinicius au Mestalla a également été condamné par le président brésilien Lula da Silva.

S’exprimant lors d’une conférence de presse en marge du sommet du G7 au Japon, il a appelé la FIFA et la Liga à « prendre des mesures pour que nous ne laissions pas le racisme et le fascisme s’emparer » du sport.

Le président a déclaré que Vinicius, largement considéré comme l’un des meilleurs jeunes joueurs du monde, était « insulté dans tous les stades où il se rend ».

Enquête sur les vœux du club

La Liga a publié sa propre déclaration, affirmant qu’elle « luttait contre ce type de comportement depuis des années ».

Valence a également publié une déclaration sur le site Web de son club, s’engageant à enquêter sur ce qui s’est passé et à « prendre les mesures les plus sévères ».

« Le Valencia CF souhaite condamner publiquement tout type d’insulte, d’attaque ou de disqualification dans le football », a-t-il ajouté.

Quelque 46 000 supporters étaient présents pour le match de dimanche, qui a vu Valence se hisser à la 13e place du classement et Madrid rester troisième – 14 points derrière ses rivaux et champions de Barcelone.

Diego Lopez a inscrit le seul but du match à la 33e minute pour l’équipe locale.