Le Real Madrid dépasse Valence avec un jeu stellaire de 8/10 de Kroos, Casemiro

Karim Benzema et Toni Kroos ont marqué alors que le Real Madrid battait Valence 2 à 0 dimanche pour maintenir la pression sur l’Atletico Madrid en tête du classement de la Liga.

Ce fut une victoire confortable, avec les trois points obtenus en première mi-temps qui ont vu Valence échouer à enregistrer un seul effort au but. Casemiro avait déjà eu un tir à longue portée sauvé par Jaume Domenech lorsque Benzema a battu le gardien de but avec un effort de curling bas de la gauche.

Dani Carvajal a boité blessé à 25 minutes, mais Madrid a continué à dominer et Kroos a doublé son avance, tirant dans le coin inférieur du retrait du remplaçant Lucas Vazquez. La seconde période a vu Thibaut Courtois appelé à l’action pour la première fois, sauvant le tir puissant de Maxi Gomez, tandis que Ferland Mendy avait une finition intelligente exclue pour hors-jeu.

Positifs

C’était une victoire simple pour Madrid contre une équipe de Valence qui a récemment terminé sa pire première moitié de saison depuis l’introduction de trois points pour une victoire. Cette demi-saison comprenait une victoire 4-1 contre Madrid à Mestalla en novembre, donc c’était un résultat satisfaisant un après-midi où une fois de plus seule une victoire ferait après la victoire de l’Atletico hier.

La plus grande force de Madrid est son milieu de terrain, et c’était un autre après-midi où Casemiro, Luka Modric et Kroos étaient de loin, bien supérieurs à tout ce que Valence avait à offrir. Tous les trois ont sans doute joué certains de leur meilleur football cette saison, même si l’équipe dans son ensemble n’a pas cliqué.

Négatifs

Le record de blessures de Carvajal devient une préoccupation majeure pour le Real Madrid cette année. Lorsqu’il est en forme, il est l’un des meilleurs arrières latéraux, mais il a raté plus de trois mois de football cette campagne, et c’est avant de connaître l’ampleur de ce dernier revers, qui intervient juste avant le retour de la Ligue des champions.

Madrid a des alternatives à l’arrière droit – Vazquez a joué admirablement là-bas cette saison lorsqu’il est appelé, et Ferland Mendy peut changer de flanc – mais ni l’un ni l’autre ne se compare à un Carvajal en pleine forme.





Note du manager sur 10

7 – L’équipe de Zinedine Zidane a été impressionnante ici, bien que aidée par un adversaire sous-standard. Les options de sélection de l’entraîneur sont encore limitées, avec sept joueurs absents (Sergio Ramos, Eden Hazard, Fede Valverde, Marcelo, Rodrygo, Eder Militao et Alvaro Odriozola). Le premier XI reste fort, cependant, et ce n’est que sur un banc rempli de jeunes que la faiblesse commence à se manifester.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Thibaut Courtois, 7 ans – Pas troublé une fois en première mi-temps par une équipe de Valence qui n’a pas rassemblé un seul coup. J’ai vraiment bien réussi à sauver de façon spectaculaire de Gomez après la pause.

DF Dani Carvajal, 6 ans – De retour après six semaines d’absence avec une blessure aux ischio-jambiers et n’a duré que 25 minutes avant de repartir en boitant.

DF Raphael Varane, 6 ans – Attrapé par Goncalo Guedes en première mi-temps, qui était réservé. Je n’avais pas besoin d’être à son meilleur ici.

DF Nacho, 6 ans – On aurait dit qu’il aurait pu se blesser en première mi-temps, mais s’est rétabli pour faire une solide performance contre une attaque édentée de Valence.

DF Ferland Mendy, 7 ans – Avait beaucoup d’espace pour avancer sur la gauche et avait l’air désireux de l’exploiter. A vraiment bien fait de ranger sa chance en deuxième mi-temps, seulement pour être refusé par le drapeau de hors-jeu. Aurait pu marquer à nouveau lorsqu’il était joué par Benzema.

MF Casemiro, 8 ans – Sans doute le joueur le plus influent du Real Madrid semaine après semaine. Presque attrapé Jaume avec un tir rapide. Sinon, nous avons eu un jeu bien rangé.

MF Toni Kroos, 8 ans – De retour de son interdiction en milieu de semaine contre Getafe avec un but – son premier en 2021 – et une passe. L’arrivée pour le but était Kroos à son meilleur: il lui donnait l’air facile et sans effort, même si ce n’était pas le cas.

MF Luka Modric, 8 ans — Occupé. Un tir de première mi-temps a été bloqué, a préparé Benzema pour une chance au poteau rapproché, puis un autre effort a été sauvé dans les 45 premières minutes. Un délicieux ballon en deuxième mi-temps pour Benzema aussi.

Toni Kroos, à droite, et Casemiro célèbrent après avoir marqué un but contre Valence. David S. Bustamante / Soccrates / Getty Images

FW Marco Asensio, 7 ans – Sa volonté de courir aux défenses est si importante dans une équipe qui a parfois du mal à ouvrir ses adversaires. Bien fait, sans exceller.

FW Vinicius Junior, 7 ans – A conservé sa place malgré la disponibilité de Vazquez dans une démonstration de foi de Zidane. Il semble toujours en manque de confiance et d’étincelle, mais aurait eu une passe décisive si le talon de Mendy n’avait pas été hors-jeu.

FW Karim Benzema, 8 ans – Adore marquer contre Valence, avec six buts lors de ses cinq derniers matchs contre eux maintenant. A secoué une blessure à la cheville à la première minute pour marquer l’ouverture du score et a eu un certain nombre d’autres occasions, semblant être une menace constante.

Substituts

FW Lucas Vazquez, 7 ans – Remplacement de Carvajal après sa rechute de blessure, ayant à peine récupéré de sa blessure. Préparé Kroos pour son but et bien joué dans l’ensemble.

FW Sergio Arribas, NR – A joué les 20 dernières minutes, à venir pour Asensio, et encore une fois le jeune avait l’air à l’aise.

MF Isco, NR – Apporté pour Modric et était calme.

FW Mariano Diaz, NR – Entré pour Benzema avec 10 minutes à gauche.