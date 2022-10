Le Real Madrid dépasse Getafe pour atteindre le sommet de la table ; L’Atletico Madrid bat Gérone

Le premier but d’Eder Militao a valu au Real Madrid une confortable victoire 1-0 sur Getafe samedi pour les prendre en tête de la Liga.

L’équipe de Carlo Ancelotti mène Barcelone de trois points, avant la visite du Celta Vigo au Camp Nou dimanche.

Ailleurs, le doublé d’Angel Correa a donné à l’Atletico Madrid une victoire 2-1 sur Gérone, tandis que le nouvel entraîneur de Séville, Jorge Sampaoli, a obtenu un match nul honorable 1-1 contre l’Athletic Bilbao, troisième.

Le Real Madrid a obtenu sa première feuille blanche de la saison en Liga au Colisée en remportant les trois points.

« Il est clair que nous voulons en marquer plus d’un, deux ou trois, mais garder la feuille blanche ici nous a donné la victoire », a déclaré le défenseur Dani Carvajal.

“Gagner par le minimum et garder la feuille blanche rend plus précieux de ne pas concéder.”

Karim Benzema ne s’est pas entraîné vendredi et n’a pas été inclus dans l’équipe du Real Madrid le jour du match. Le club espère que l’attaquant français sera au complet pour le Clasico le week-end prochain.

L’attaquant n’a pas réussi à marquer lors des deux matches qu’il a disputés depuis son retour d’une blessure à la cuisse et il n’a pas fallu longtemps à Los Blancos pour passer devant sans lui.

Militao est rentré à la maison depuis le corner parfait de Luka Modric à la quatrième minute. C’était le moyen idéal pour le défenseur brésilien de célébrer sa 100e apparition pour le club.

Borja Mayoral aurait dû égaliser contre son ancienne équipe mais n’a pas été en mesure de repousser le tir croisé de Fabrizio Angileri alors que Getafe a riposté après le début intense de Madrid.

Madrid a mis en place un mouvement d’équipe habile avant la pause qui s’est terminée avec David Soria sauvant une tête de Rodrygo avant que Vinicius Junior ne tire un penalty – du moins le pensait-il.

Le Brésilien a été maladroitement abattu dans la surface par Luis Milla mais VAR a repéré que le ballon était sorti du jeu dans la préparation.

Madrid a de nouveau été déjoué avant l’heure de jeu lorsque Rodrygo a envoyé le ballon au-dessus de Soria après un ricochet sur son chemin, mais le but a été refusé pour hors-jeu.

Getafe a fait de son mieux pour garder Madrid à bout de bras, avec Vinicius à son meilleur sur le ballon, bien que trop loin du but pour faire plus de dégâts.

Avec Rodrygo montrant également son talent, il sera difficile pour Ancelotti de déterminer qui il pourrait laisser tomber pour remettre Benzema dans l’équipe.

“Le Clasico est encore loin, nous avons un autre match (contre le Shakhtar en Ligue des champions), donc j’ai pu reposer des joueurs fatigués, Karim, (Ferland) Mendy, et peut-être d’autres à Varsovie mardi”, a déclaré Ancelotti. .

“L’équipe méritait de gagner ici, nous aurions pu marquer plus et nous avons gardé une cage inviolée. Ce sont de bonnes choses. Nous n’étions pas aussi précis à l’avant mais nous sommes très satisfaits. L’équipe était beaucoup plus solide, forte dans les duels, surtout dans les airs.

Correa double scelle la victoire de l’Atletico< /h4>

L’attaquant argentin Correa était à son meilleur niveau explosif pour aider l’Atletico, quatrième, à se remettre d’une cuisante défaite contre le Club de Bruges en Ligue des champions en milieu de semaine.

“Nous travaillons pour monter plus haut en Liga, qui est une compétition compliquée », a déclaré Correa. “La Ligue des champions arrive ensuite et nous voulons gagner pour faire le bonheur de nos fans.”

Antoine Griezmann a commencé le match au Metropolitano, au milieu de rapports en Espagne selon lesquels l’Atletico et Barcelone ont convenu d’une indemnité de transfert pour rendre son prêt permanent.

Il a joué un rôle central dans le premier match de l’Atletico, avec son centre coupé terminé par Correa au deuxième poteau.

Ensuite, l’attaquant argentin a intercepté le gardien de Gérone Juan Carlos. passe au début de la seconde mi-temps et frappe à la maison son deuxième.

Rodrigo Riquelme, prêté par l’Atletico, a ramené Gérone dans le match avec un entraînement dévié à distance contre son club parent, mais ils n’ont pas pu trouver le niveleur.

Au Ramon Sanchez-Pizjuan, Sampaoli a entamé son deuxième passage à la barre de Séville avec une bataille passionnante contre l’Athletic Bilbao, troisième d’Ernesto Valverde.

Séville est sorti en volant et Oliver Torres a glissé à la maison après un peu plus de trois minutes.

Mikel Vesga a égalisé le score es avec un entraînement à longue portée en seconde période.

Séville reste 17e mais sous Sampaoli, qui les a entraînés lors de la saison 2016-17, ils espèrent se frayer un chemin jusqu’au classement.

Almeria a battu Rayo Vallecano 3-1 plus tôt samedi.

