Le Real Madrid dépasse Al Ahly et atteint la finale de la Coupe du monde des clubs

Le Real Madrid a atteint la finale de la Coupe du monde des clubs avec une victoire 4-1 sur les Egyptiens d’Al Ahly mercredi au Maroc, grâce aux buts de Vinicius Junior, Fede Valverde, Rodrygo et Sergio Arribas.

Les champions d’Europe ont pris les devants juste avant la mi-temps avec une puce de Vinicius puis Valverde a fracassé la seconde peu après la pause.

Madrid a enduré un sort plus nerveux qu’il ne l’aurait souhaité après qu’Ali Maaloul ait permis aux 10 fois vainqueurs de la Ligue des champions d’Afrique de prendre pied dans le match depuis le point de penalty.

Luka Modric a raté un penalty tardif pour Los Blancos, peut-être distrait par des pointeurs laser qui brillaient sur son visage depuis les tribunes, Mohamed El Shenawy sauvant son effort.

Rodrygo a ajouté une belle finition dans les arrêts de jeu après une combinaison habile avec Dani Ceballos et le jeune Arribas qui a remporté la victoire.

Madrid affrontera le Saoudien Al-Hilal, qui a battu Flamengo, vainqueur de la Copa Libertadores, lors de la finale de samedi.

“Je remercie mes coéquipiers qui m’aident en ce moment, ce qui n’est pas si bon”, a déclaré Valverde, qui souffrirait de problèmes personnels en dehors du match.

«Ils sont toujours là pour me donner quelques mots d’encouragement.

“C’était très spécial de marquer le but et de célébrer avec eux, maintenant nous devons nous reposer et bien travailler pour gagner la finale.”

L’équipe de Carlo Ancelotti, quadruple championne du monde des clubs, espérait que le tournoi serait une distraction bienvenue de leurs luttes nationales.

Dimanche, ils ont perdu huit points de retard sur le leader de la Liga, Barcelone, subissant une défaite 1-0 au Real Mallorca.

Cependant, les géants espagnols ont eu du mal à démarrer au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, sans les stars blessées Karim Benzema et Thibaut Courtois, entre autres.

Ancelotti a pu lancer le défenseur David Alaba pour la première fois depuis sa blessure.

Al Ahly, qui a battu les MLS Seattle Sounders et Auckland City sur le chemin des demi-finales, est resté serré à l’arrière et Madrid a peiné pour les briser.

Vinicius a tiré large sous un angle serré et Rodrygo a frappé le poteau avec un effort réduit après avoir bien appuyé pour récupérer le ballon.

Juste au moment où il semblait que l’équipe de l’ancien entraîneur autrichien Marcel Koller était sur le point d’atteindre la mi-temps avec les honneurs même, Mahmoud Metwaly a commis une erreur, permettant à Vinicius de le voler et de courir au but.

Le Brésilien a soigneusement lancé le ballon au-dessus d’El Shenawy pour sortir de l’impasse, un répit bienvenu après avoir été harcelé par les joueurs de Majorque ce week-end et avoir subi de nouveaux abus racistes.

Payer le prix

Valverde a doublé l’avance de Madrid au début de la seconde mi-temps, prenant une belle touche pour contrôler une balle lâche dans la surface, puis explosant à la maison avec sa seconde.

L’Uruguayen ne joue pas bien depuis son retour de la Coupe du monde et Madrid espère que son premier but depuis novembre pourra l’aider à retrouver la riche forme dont il jouissait avant le tournoi.

Madrid s’est vu refuser un penalty pour conclure le match lorsque Vinicius a été abattu dans la surface, mais VAR n’a pas corrigé la décision de l’arbitre d’accorder un corner.

Ensuite, Eduardo Camavinga, jouant à nouveau à l’arrière gauche, a été pénalisé pour avoir fait trébucher Hussein El Shahat dans la surface à l’autre bout et Maaloul a envoyé Andriy Lunin dans le mauvais sens.

Afsha aurait dû égaliser pour les outsiders, mais a fourni une chance en or au-dessus de la barre après avoir reçu une réduction au milieu de la surface.

Al Ahly, invaincu toute la saison en Premier League égyptienne, a dû payer lorsque Rodrygo et le remplaçant Arribas ont frappé dans le temps d’arrêt pour sceller la victoire de Madrid.

Après avoir abandonné Barcelone en Liga et perdu en Super Coupe d’Espagne contre ses éternels rivaux en janvier, Madrid s’est éloigné des discussions de crise avec cette victoire.

Leur prochain objectif est de soulever le deuxième trophée de leur saison samedi contre Al-Hilal, après avoir remporté la Super Coupe d’Europe en août.

