Le Real Madrid dément les prétentions d’Ancelotti à la Coupe du Monde des Clubs 2025

Le patron du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a défrayé la chronique lundi matin en annonçant que les Merengues ne participeraient pas au Mondial des clubs 2025 et que d’autres clubs se retireraient également.

Cependant, les nouveaux vainqueurs de la Ligue des champions ont démenti les affirmations d’Ancelotti avec une déclaration officielle qui ne mentionnait pas le tacticien italien.

« Le Real Madrid CF souhaite annoncer qu’à aucun moment il n’a été question de notre participation à la nouvelle Coupe du Monde des Clubs qui sera organisée par la FIFA pour la prochaine saison 2024/2025 », a déclaré le géant de la Liga dans un communiqué.

« Notre club participera donc, comme prévu, à cette compétition officielle et nous sommes fiers et excités d’y participer et nous inspirerons une fois de plus nos millions de fans partout dans le monde avec un autre trophée. »

Ancelotti s’est également prononcé sur le sujet avec un message sur X, anciennement Twitter.

« Dans mon entretien avec Il Giornale, mes propos sur la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA n’ont pas été interprétés comme je l’entendais » dit l’entraîneur.

« Rien ne pourrait être plus éloigné de mon intérêt que de rejeter la possibilité de participer à un tournoi que je considère comme une excellente opportunité de continuer à lutter pour de grands titres avec le Real Madrid. »