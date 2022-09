Le Real Madrid “défensif” me rappelle mes anciennes équipes

Diego Simeone a salué le style de contre-attaque du Real Madrid lors de sa victoire 2-1 contre l’Atletico Madrid lors du derby de dimanche, affirmant que cela lui rappelait ses propres équipes qui ont été critiquées pour être trop défensives.

Rodrygo et Federico Valverde ont marqué en première mi-temps pour donner le contrôle à Madrid au stade Metropolitano.

Mario Hermoso a répondu avec un but de consolation tardif, avant d’être expulsé dans le temps additionnel, alors que Madrid a remporté six victoires sur six en Liga.

La défaite de l’Atletico leur a laissé huit points de retard sur le leader madrilène, à la septième place du tableau.

“Madrid a un très bon style direct”, a déclaré Simeone lors de sa conférence de presse d’après-match.



“Leurs transitions de la défense à l’attaque sont rapides et ils sont extraordinairement cliniques. J’aime ça. Ils sont organisés en défense, ils contre-attaquent, ils prennent leurs chances. C’est un excellent travail de l’entraîneur [Carlo Ancelotti].”

“J’aime voir une équipe qui défend en profondeur et qui attaque comme ça”, a ajouté Simeone.

“Cela me rappelle l’équipe que nous avions avec Diego Costa, jouant en contre-attaque. Les gens nous ont reproché d’être défensifs. Mais quand vous êtes clinique, c’est un football merveilleux.”

Les critiques ont souvent caractérisé l’Atletico de Simeone comme jouant un football trop conservateur ou négatif au cours de sa décennie réussie à la tête du club.

Son homologue Ancelotti n’avait aucune objection aux commentaires de Simeone lorsqu’ils lui ont été soumis dimanche.

“Oui, nous avons défendu en profondeur. Nous avons l’habitude de faire ça”, a déclaré Ancelotti.

“Nous avons arrêté le danger d’Antoine Griezmann et Joao Felix. Si Simeone dit que nous avons bien défendu dans un bloc bas, je le remercie. Je pense que c’est un compliment.”