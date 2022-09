Le Real Madrid défend la star brésilienne contre le racisme

Vinicius Junior s’est fait dire d’arrêter d’être un “singe” lors de la célébration des buts par un important agent de football espagnol

Le Real Madrid a soutenu l’ailier vedette Vinicius après qu’un agent de football de premier plan en Espagne ait utilisé un terme jugé raciste pour conseiller au joueur de 22 ans d’arrêter de danser la samba lors des célébrations de buts.

Apparaissant dans l’émission télévisée El Chiringuito de Jugones jeudi soir, Pedro Bravo a conseillé à Vinicius de “déjar de ser el mono,” qui signifie “arrêter de faire le pitre” en espagnol, mais se traduit littéralement par “arrêter d’être un singe”.

Comme l’équivalent portugais de “mono” – “macaco” – est utilisé comme un terme désobligeant dans sa langue maternelle, Vinicius et des compatriotes tels que Pelé disent que les commentaires étaient racistes.

« Vinicius devra respecter les adversaires. Si vous voulez danser, allez au Sambadrome au Brésil. En Espagne, il faut respecter l’opposition et arrêter de faire le pitre », Bravo dit.

Le Real Madrid a condamné l’explosion dans un communiqué vendredi et a défendu son joueur, qui a marqué le but de la victoire lors de la finale 1-0 de la Ligue des champions en mai contre Liverpool pour assurer un record de 14e Coupe d’Europe.

O futebol é alegria. Éuma danse. É uma verdadeira festa. Apesar de que o racismeo ainda exista, não permitiremos que isso nos impeça de continuar sorrindo. E nós continuaremos combatendo o racismeo desta forma : lutando pelo nosso direito de sermos felizes. #BailaViniJr pic.twitter.com/yCJxJEAn4a – Pelé (@Pele) 16 septembre 2022

« Le Real Madrid CF rejette tout [forms] d’expressions et de comportements racistes et xénophobes dans… le football, le sport et la vie en général, comme les commentaires regrettables et malheureux tenus ces dernières heures contre notre joueur Vinicius Junior », la déclaration a commencé.

“Le Real Madrid veut montrer tout son amour et son soutien à Vinicius Junior, un joueur qui comprend le football comme une attitude envers la vie basée sur la joie, le respect et l’esprit sportif.

« Le football, qui est le sport le plus mondial qui existe, doit être un exemple de valeurs et de coexistence. Le club a chargé ses services juridiques d’engager des poursuites judiciaires contre toute personne utilisant des expressions racistes envers nos joueurs. ont déclaré les champions de la Liga.

Bravo a tweeté plus tard qu’il avait utilisé l’expression pour communiquer que Vinicius Junior est “faire des bêtises”.

“Je tiens à préciser que l’expression ‘jouer au singe’ que j’ai abusée pour qualifier la danse de célébration des buts de Vinicius a été faite métaphoriquement”, il a dit. “Puisque mon intention n’était pas d’offenser qui que ce soit, je m’excuse sincèrement. Je suis désolé!”

Dans une vidéo provocante publiée vendredi sur les réseaux sociaux, Vinicius juré continuer malgré tout.

« On dit que le bonheur dérange. Le bonheur d’un Brésilien noir vainqueur en Europe dérange bien plus.

“Mais mon désir de gagner, mon sourire et l’étincelle dans mes yeux sont bien plus grands que cela. Vous ne pouvez même pas l’imaginer. J’ai été victime d’un commentaire xénophobe et raciste. Mais rien de tout cela n’a commencé hier.

« Il y a des semaines, ils ont commencé à criminaliser mes danses. Des danses qui ne sont pas les miennes. Ils appartiennent à Ronaldinho, Neymar, Paqueta, Griezmann, Joao Felix, Matheus Cunha… ils appartiennent à des artistes brésiliens de funk et de samba, des chanteurs de reggaeton et des noirs américains. Ce sont des danses pour célébrer la diversité culturelle du monde. Acceptez-le, respectez-le. Je ne vais pas m’arrêter », il a dit.

Dans le derby madrilène de dimanche dans l’élite espagnole, il reste à voir comment Vinicius sera reçu s’il marque et célèbre dans son style habituel, après que le capitaine de l’Atletico Madrid, Koke, l’ait averti que “il y aura des problèmes, c’est sûr.”