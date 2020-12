Le Real Madrid a battu samedi l’Atletico Madrid, haut de gamme 2-0, pour infliger une première défaite de la saison en Liga à ses rivaux locaux et se remettre dans la course au titre.

Un affichage dominant en première mi-temps a vu le gardien de l’Atletico Jan Oblak pousser le tir au curling du pied gauche de Karim Benzema sur le poteau tôt, avant que Casemiro ne donne l’avantage au Real Madrid avec une tête du coin de Toni Kroos.

Le remplaçant de l’Atletico, Thomas Lemar, a mis une grande chance d’égaliser dans le filet latéral après la mi-temps. Dani Carvajal a marqué son retour de blessure par un tir tonitruant qui a décollé des boiseries, sur le dos d’Oblak et dans le filet pour un but contre son camp, puis Oblak a refusé à Lucas Vazquez tardivement.

Positifs

L’Atletico Madrid n’avait concédé que deux buts en Liga toute la saison auparavant et n’avait été en retard à aucun stade. Au-delà de cela, ils étaient sur une séquence de 26 matchs sans défaite en championnat qui remonte à la victoire 1-0 du Real dans ce match en février.

C’était un exploit pour le Real Madrid de marquer tôt, de dominer la première mi-temps comme il l’a fait et de terminer le travail en seconde période avec un but qui signifiait qu’ils avaient marqué autant contre leurs voisins que toutes les autres équipes avaient réussi. lors de leurs 10 derniers matches de championnat.

La performance au milieu de terrain était cruciale pour cela. Le trio de Casemiro, Luka Modric et Kroos a submergé leurs homologues de l’Atletico, y compris le duo en forme de Koke et Marcos Llorente, avec un affichage qui rappelle les meilleures équipes madrilènes de Zinedine Zidane.

Négatifs

Ce fut une semaine extrêmement positive pour le Real Madrid au cours de laquelle leurs problèmes, à la fois nationaux et européens, ont été fermement mis derrière eux, et en tant que tel, il n’y avait pas de réels inconvénients ici.

Une préoccupation à l’avenir sera la fatigue de l’équipe – ils sont de retour au combat mardi contre l’Athletic Bilbao – avec Zidane ayant utilisé essentiellement le même onze de départ, avec des changements mineurs, pour les trois matchs de cette semaine.





Note du manager sur 10

8 – Zidane a soutenu son noyau de joueurs seniors pour faire le travail dans une semaine chargée, et ici, ce n’était pas différent. Un seul changement a été apporté à l’équipe qui a battu le Borussia Monchengladbach, avec Carvajal, de retour de blessure, remplaçant Rodrygo. Zidane a cherché à faire face à la menace de Yannick Carrasco en déployant lui et Lucas Vazquez ensemble sur la droite.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Thibaut Courtois, 7 ans – Son but était si bien protégé que Courtois n’avait pas d’arrêt à effectuer jusqu’à ce qu’il repousse la tête tardive de Saul Niguez.

DF Dani Carvajal, 8 ans – A marqué son retour de blessure – et de paternité récente – avec un hurlement de tir pour le deuxième de Madrid, à un moment important. Il y avait de la chance sur la façon dont la balle a frappé le filet, mais cela ne devrait pas nuire à la qualité de la frappe. A duré près de 80 minutes.

DF Raphael Varane, 7 ans – A joué un grand rôle dans l’Atletico qui avait l’air si édenté en attaque, gardant Luis Suarez et Joao Felix silencieux.

DF Sergio Ramos, 7 ans – Maintenant le joueur avec le plus d’apparitions au derby de Madrid, un autre record pour sa collection. A eu une chance de marquer mais a mis son coup franc de la seconde mi-temps dans le mur.

DF Ferland Mendy, 6 ans – A donné le ballon dans une position dangereuse avec juste une minute jouée. En attaque, il a failli être joué par Benzema avant la mi-temps. Sinon solide.

MF Casemiro, 8 ans – Un but bien placé. Étonnamment, son bilan est meilleur que Modric et Kroos – avec 26 à 24 et 19 – bien qu’il soit théoriquement un joueur plus défensif. Réservé pour sortir Felix.

MF Toni Kroos, 8 ans – A assuré la livraison du match d’ouverture avec un corner de marque et a contribué à consolider la domination du milieu de terrain de Madrid. Toujours sur la balle.

MF Luka Modric, 8 ans – Livré à nouveau. Modric ne devrait vraiment pas jouer trois matchs à ce niveau en une semaine à 35 ans, mais sous cette forme, il est trop beau pour se reposer dans un derby de Madrid.

FW Vinicius Junior, 6 ans – Une bagarre avec Koke au coup de sifflet à la mi-temps a été sa contribution la plus notable. J’ai travaillé dur mais je n’ai pas marqué depuis octobre et je ne voulais pas changer cela ici.

FW Lucas Vazquez, 7 ans – Encore une performance impressionnante, après son meilleur de la saison contre Mönchengladbach en milieu de semaine. Aurait pu marquer à la fin. Sur ce formulaire, Zidane doit le choisir, même avec Carvajal de retour.

FW Karim Benzema, 7 ans – Bien commencé, frapper les boiseries dans les 10 premières minutes avec un effort glorieux. Alors aurait pu faire mieux avec une chance au deuxième poteau. Plus silencieux plus tard.

Substituts

FW Marco Asensio, NR – Joué les 10 dernières minutes, pour un Carvajal fatiguant.

FW Rodrygo, NR – Remplacement de Vinicius pour aider à voir le jeu.

MF Fede Valverde, NR – Ses premières minutes depuis début novembre.