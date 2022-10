Le Real Madrid coule Barcelone 3-1 lors du premier El Clasico de la saison

Le Real Madrid a remporté le premier “clásico” de la saison pour prendre la tête du championnat espagnol et porter un nouveau coup dur à Barcelone trois jours après que les espoirs du club catalan de se qualifier pour la Ligue des champions se soient pratiquement évanouis.

A LIRE AUSSI | ISL 2022-2023 : ATK Mohun Bagan Victoire de retour de l’étape 2-5 contre le Kerala Blasters FC à Kochi

Karim Benzema et Federico Valverde ont marqué des buts en première mi-temps, et Rodrygo en a ajouté un autre dans le temps d’arrêt en deuxième mi-temps, alors que les champions en titre ont gagné 3-1 dimanche pour avancer de trois points sur Barcelone. Les rivaux étaient entrés dans le match à égalité de points, Barcelone devant à la différence de buts.

C’était la sixième victoire de Madrid lors des sept derniers “clásicos”, bien qu’il ait été gêné 4-0 la dernière fois que les équipes se sont rencontrées au stade Santiago Bernabéu la saison dernière.

La défaite de dimanche a été un autre revers frustrant pour Barcelone après avoir été tenu 3-3 par l’Inter Milan à domicile mercredi pour être pratiquement éliminé de la Ligue des champions avec deux tours à jouer dans sa phase de groupes.

Barcelone n’a pas atteint la phase à élimination directe la saison dernière, sa première sans Lionel Messi, mais l’élimination cette fois serait encore plus décevante étant donné que le club a fait une frénésie de dépenses pour renforcer son équipe avec des joueurs tels que Roberto Lewandowski et Raphinha.

Lewandowski, le meilleur buteur de la ligue, a gâché sa plus grande chance en première mi-temps, manquant haut près de la ligne de but.

Madrid a profité des luttes défensives de Barcelone et Benzema a ouvert le score à la 12e minute avec un tir de l’intérieur de la surface, sur le rebond d’un arrêt du gardien Marc-André ter Stegen dans une situation en tête-à-tête avec Vinícius Júnior. C’était le premier but de Benzema en six matches. Il s’est également vu refuser un but pour hors-jeu en seconde période.

Valverde a ajouté à l’avance avec un tir bas juste à l’extérieur de la surface à la 35e, Ferran Torres récupérant un but pour les visiteurs à la 83e.

Le remplaçant Rodrygo a scellé la victoire de Madrid en convertissant un penalty dans le temps additionnel.

Madrid était toujours sans gardien blessé Thibaut Courtois, tandis que Barcelone manquait de quelques joueurs à cause de blessures, et l’entraîneur Xavi Hernández a dû improviser Jules Koundé comme défenseur central.

https://www.youtube.com/watch?v=ZDi61K1n5aU” width=”942″ height=”530″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

L’ÉLAN DE SOCIEDAD

La Real Sociedad s’est imposée 2-1 au Celta Vigo pour sa septième victoire consécutive toutes compétitions confondues.

Asier Illarramendi et Igor Zubeldia ont marqué un but dans chaque mi-temps pour la Sociedad, qui est passée à la quatrième place.

Midtable Celta, qui a marqué avec l’attaquant vétéran Iago Aspas en première mi-temps, a perdu quatre de ses cinq derniers matchs.

Plus tard dimanche, l’Espanyol accueille Valladolid et Almería rend visite au Real Betis.

Lire tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici