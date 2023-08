Le Real Madrid conçoit une offre pour la star française Kylian Mbappe du PSG

Le Real Madrid aurait, semble-t-il, trouvé son approche pour acquérir la sensation française Kylian Mbappe du Paris Saint-Germain. Comme le rapporte Le Parisien via Mundo Deportivo, le Real Madrid va attendre le 15 août pour faire sa première offre pour Mbappe. Si l’offre est suffisamment importante pour répondre aux intérêts du président Nasser Al-Khelafi, elle devrait être acceptée immédiatement. Le PSG n’aura pas trop de prétendants à Mbappe d’ici le début de la saison prochaine, compte tenu de son prix. Le club français n’espère pas non plus laisser partir gratuitement son attaquant vedette une fois son contrat expiré à l’été 2024. Cela place le Real Madrid aux commandes des négociations pour cet accord, car le PSG devrait probablement succomber à Los Angeles. Les demandes des Blancos s’ils cherchent à conclure un accord.

Kylian Mbappe avait abandonné le Real Madrid pour signer un contrat de deux ans avec le PSG après des mois de spéculation l’année dernière. L’accord l’a vu empocher des frais de signature d’environ 100 millions de livres sterling. Il est également devenu le footballeur le mieux payé à l’époque avec un salaire d’environ 1 million de livres sterling par semaine. Le Real était prêt à débourser environ 230 millions d’euros pour signer le joueur français. Il a été rapporté que les Los Blancos auraient également donné à Mbappe des frais de signature d’environ 110 millions de livres sterling et un salaire de 20 millions de livres sterling par an après impôts, mais l’attaquant a décidé de rester dans la capitale française.

Les choses, cependant, ne se sont pas déroulées comme prévu car Kylian Mbappe a rejeté l’offre de prolongation de son contrat cet été, ce qui a laissé le PSG au risque de perdre gratuitement son joueur vedette. Sa décision de ne pas re-signer intervient principalement en raison de l’incapacité du PSG à remporter un titre en UEFA Champions League (UCL) même après que l’attaquant français ait inscrit un total de 212 buts en 260 sélections pour le club.

Malgré la signature de certains des plus grands noms du monde du football, notamment Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnaruma et Achraf Hakimi en 2021, le club a toujours échoué en Europe. Lors de leur campagne 2021-22 de l’UCL, le PSG a été éliminé par le Real Madrid en huitièmes de finale qui les a vus faire un retour au Parc Des Princes. Leur mauvais sort a suivi l’année suivante alors qu’ils étaient à nouveau humiliés par le Bayern Munich 3-0 sur les deux matches en huitièmes de finale.

Le Real Madrid est à peu près dans une situation gagnant-gagnant alors qu’il cherche à trouver un remplaçant pour son ancien attaquant Karim Benzema. Ils sont de gros favoris pour signer le joueur français à moins que quelque chose ne tourne mal.