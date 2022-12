Le Real Madrid conclut un accord pour signer Endrick de Palmeiras

Le Real Madrid a conclu un accord pour signer l’attaquant de Palmeiras Endrick en 2024, a annoncé le club jeudi.

Endrick – qui a maintenant 16 ans et déménagera à Madrid lorsqu’il aura 18 ans en juillet 2024 – est l’un des jeunes talents les plus excitants du football brésilien.

Des sources ont déclaré à ESPN que l’adolescent a conclu un contrat de cinq ans et se joindra à une indemnité de transfert d’une valeur totale de 72 millions d’euros, variables et taxes comprises.

Madrid a battu un certain nombre de grands clubs européens – dont Barcelone, le Paris Saint-Germain et Chelsea – dans la course pour signer Endrick.

Madrid a ciblé le marché brésilien ces dernières années dans une stratégie menée par le dépisteur en chef du club Juni Calafat, concluant des accords pour Vinicius Junior en 2017, Rodrygo en 2018 et Reinier Jesus en 2020.

Vinicius et Rodrygo sont tous deux devenus des joueurs clés de l’équipe première du Bernabeu, jouant un rôle important dans le doublé madrilène de la Liga et de la Ligue des champions la saison dernière.

Madrid cherchait un jeune attaquant qui pourrait éventuellement remplacer l’attaquant vedette Karim Benzema, âgé de 34 ans.

Endrick a fait ses débuts dans l’équipe première de Palmeiras en octobre à l’âge de 16 ans.

Il est devenu le plus jeune buteur de l’histoire du club lorsqu’il a trouvé le filet à deux reprises contre l’Athletico Paranaense le 25 octobre et a aidé l’équipe à remporter le titre de Brasileirao Serie A 2022, avec trois buts en sept apparitions.