Le Real Madrid conclut un accord avec une star doublement gagnante, rapporte Marca

Florian Wirtz se prépare actuellement pour l’Euro 2024 avec l’Allemagne, pays hôte. Getty Images

Le Real Madrid n’a que récemment obtenu la signature de l’été avec l’accord de transfert gratuit de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain, mais le club a déjà les yeux rivés sur sa prochaine grosse acquisition, et il semble qu’il s’agira probablement de la star du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz. .

L’international allemand a remporté cette saison le DfB Pokal et la Bundesliga sous les ordres de Xabi Alonso, et MARCA affirme que les vainqueurs de la Ligue des champions s’efforcent d’assurer son arrivée pour l’été 2025.

Wirtz est sous contrat au Bayer Leverkusen jusqu’en 2027, après avoir signé une prolongation de cinq ans en 2022. Dirigé par son représentant et père, Wirtz pourrait considérer le futur proche comme le moment idéal pour quitter son pays d’origine et tester ses talents à l’étranger.

Le rapport indique que le Real Madrid a convenu avec le joueur de faire un transfert pour lui en 2025, lorsque sa valeur marchande pourrait être encore plus élevée, tandis que le milieu offensif de 21 ans a promis à son club actuel qu’il resterait avec le club. pendant encore 12 mois.

Wirtz a enregistré 18 buts et 20 passes décisives en 49 matchs cette saison, tout en s’imposant comme un habitué de l’équipe nationale de Julian Nagelsmann alors que l’Allemagne se prépare à accueillir le Championnat d’Europe à domicile, à partir de Munich contre l’Écosse le 14 juin.

Xabi Alonso sur Florian Wirtz

En tant qu’homme clé du système déployé par l’ancien joueur du Real Madrid Xabi Alonso, Wirtz a retrouvé sa meilleure forme. Après avoir fait son entrée dans l’équipe première en tant que titulaire en 2020/21, il a subi une déchirure du ligament croisé antérieur en mars 2022 qui l’a exclu pendant plus de neuf mois.

Depuis qu’il s’est remis de sa blessure, il a excellé sous la direction de l’entraîneur espagnol, arrivé en octobre 2022, à mi-chemin de la convalescence de Wirtz. Alonso a excellé dans l’abri de l’équipe allemande, les menant à leur meilleure saison de l’histoire, avec Wirtz au centre de leurs réalisations.

« Il est très important. Florian est un cadeau pour moi en tant qu’entraîneur. C’est un joueur différent des autres », a commenté l’entraîneur Alonso, avant d’aborder les comparaisons avec style avec Lionel Messi en disant: « Messi est si bon parce qu’il sait comment et quand réussir. Il ne s’agit pas toujours de faire le geste le plus joli mais le geste le meilleur et le plus intelligent. Florian peut faire ça. C’est pour ça qu’il est aussi si bon. »

Les autres cibles du Real Madrid

Avec Mbappé déjà à bord, Wirtz serait un ajout pour 2025, ce qui pourrait le voir remplacer Luka Modrić. Le Croate devrait prolonger son séjour au stade Santiago Bernabéu pour une dernière saison cette année, même s’il fêtera son 39e anniversaire en septembre.

Le club cherche également à renforcer ses rangs défensifs, où le jeune défenseur français Leny Yoro a été associé à l’arrière gauche canadien du Bayern Munich, Alphonso Davies.

Après avoir remporté la Liga et la Ligue des Champions, Carlo Ancelotti dispose d’une marge limitée pour améliorer les résultats de son équipe par rapport à 2023/24, mais a l’ambition d’aller plus loin. La retraite de Toni Kroos au milieu de terrain constitue un défi pour l’Italien, et les remplacements à long terme de stars défensives vieillissantes comme Nacho Fernández et Dani Carvajal deviennent une priorité plus élevée.