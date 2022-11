Le Real Madrid cinq étoiles scelle la première place avec une raclée celtique

Le Real Madrid, champion d’Europe, a fait un travail léger sur le Celtic avec une victoire 5-1 pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en tant que vainqueur du groupe F mercredi.

Madrid a rapidement pris une avance dominante avec Luka Modric et Rodrygo marquant des pénalités en première mi-temps, toutes deux accordées pour des handballs, tandis que Josip Juranovic en a raté un pour les Écossais en bas du groupe.

Marco Asensio a marqué le troisième au début de la seconde mi-temps sur ce qui s’est avéré une promenade pour le record de 14 vainqueurs, Vinicius Junior a rentré le quatrième du centre de Fede Valverde et l’Uruguayen a lui-même brisé un cinquième.

La large victoire sur l’équipe d’Ange Postecoglou, qui en a retiré un avec un coup franc impressionnant de Jota, leur a laissé un point au-dessus de Leipzig, deuxième, l’équipe allemande battant le Shakhtar Donetsk 4-0.

Le Celtic a offert à Madrid non pas un, mais deux coups de main, et ils étaient reconnaissants de retrouver le chemin de la victoire après avoir subi leur première défaite de la saison dans toutes les compétitions contre Leipzig la semaine dernière, puis faire match nul avec Gérone en Liga.

“Un match comme celui-ci avec beaucoup de buts, retrouver le chemin de la victoire, c’était la chose la plus importante, terminer en tête du groupe. Ce fut une belle journée », a déclaré Rodrygo à Movistar.

“(Les KO) seront à nouveau difficiles, ce sera difficile, il n’y a plus d’équipes faciles, elles peuvent toutes nous rendre la vie difficile, qui que nous ayons.”

Carlo Ancelotti a remporté la 103e victoire en Ligue des champions de sa carrière de manager, dépassant l’ancien entraîneur de Manchester United Alex Ferguson en tant que détenteur du record de tous les temps.

“Le match a été bon dès le début, nous étions concentrés, nous ne voulions pas de problèmes, nous voulions terminer (le groupe) avec de bonnes sensations et nous l’avons fait”, a déclaré Ancelotti lors d’une conférence de presse.

L’Italien a réussi à ramener Karim Benzema dans l’équipe de la journée, bien que le vainqueur du Ballon d’Or ait commencé sur le banc avant une apparition en seconde période.

Ancelotti était ravi que ses autres joueurs offensifs aient répondu par des buts en l’absence de Benzema à certains moments cette saison, avec cinq joueurs différents sur la feuille de match contre le Celtic.

“Le fait que nous n’ayons pas eu Karim a donné à chacun plus de responsabilités, et ils s’acquittent de ces responsabilités”, a ajouté Ancelotti.

“Les joueurs ont plus de confiance, des rôles plus importants, surtout Valverde.”

Madrid a rapidement pris les devants, lorsque Moritz Jenz a géré tout en essayant d’arrêter Valverde déchaîné dans la surface et Modric a envoyé Joe Hart dans le mauvais sens depuis le point de penalty.

Stéphanie Frappart est devenue la première femme à arbitrer Madrid en Ligue des champions et elle a eu une nuit bien remplie au Santiago Bernabeu, avec les trois pénalités en première mi-temps.

Les hôtes auraient dû doubler leur avance lorsque Hart a refusé Vinicius à bout portant après que Valverde l’ait mis en place, presque à l’identique du but qu’ils ont construit contre Gérone dimanche.

Cependant, quelques instants plus tard, ils ont eu un deuxième penalty pour un autre handball sur un tir de Rodrygo, et le Brésilien l’a envoyé froidement.

– Enchaîner les buts –

Vinicius aurait dû mettre le match au lit mais a tiré au-dessus de la barre après un beau dribble de son compatriote brésilien Rodrygo, tandis que Thibaut Courtois est resté vigilant à l’autre bout pour repousser un drive de Kyogo Furuhashi.

Le Celtic a eu la chance de revenir dans le match avant la pause, mais Courtois a paré le coup de pied de Juranovic après que Ferland Mendy ait fait trébucher Liel Abada.

Madrid les a punis au début de la seconde période avec le troisième but, Asensio terminant bien juste à l’intérieur de la surface après un bon travail de Dani Carvajal pour le mettre en place, avant que Vinicius n’envoie cliniquement le centre de Valverde pour le quatrième.

Ancelotti a fait venir Benzema pour le dernier tiers du match, et lorsque Modric s’est reposé peu de temps après, l’attaquant français a pris le brassard de capitaine.

Valverde a claqué le cinquième domicile de Madrid, son huitième but de la saison, se rapprochant de l’objectif de 10 buts qu’Ancelotti lui avait fixé.

“Beaucoup de gens autour de moi avaient raison, je devais profiter du coup que j’avais”, a déclaré Valverde à Movistar.

“Ils plaisantent en disant qu’un jour je vais éclater la balle.”

Cependant, le Celtic et Jota ont remporté le but de la soirée avec le coup franc de l’ailier portugais qui a dépassé Courtois et dans le coin supérieur à la mort.

