Le Real Madrid cible Bounou pour remplacer Courtois blessé – sources

Le gardien de Séville Yassine Bounou est le choix n°1 du Real Madrid pour combler le vide créé par la blessure de Thibaut Courtois, mais le club cherche toujours d’autres alternatives en raison du prix élevé qu’il en coûterait pour signer l’international marocain, ont confirmé des sources à Rodrigo Faez d’ESPN. .

Madrid a également sondé David de Gea et le gardien de Chelsea Kepa, mais des sources ont déclaré à ESPN que Bounou est considéré comme le meilleur candidat pour le manager Carlo Ancelotti.

Courtois a subi une déchirure du LCA au genou gauche à l’entraînement et subira une intervention chirurgicale dans les prochains jours, a annoncé Madrid jeudi. Des sources ont déclaré à ESPN que Courtois serait absent de six à sept mois.

Bounou a rejoint Séville depuis Gérone en 2019 et est devenu l’un des meilleurs gardiens de but de la Liga. Le joueur de 32 ans a également aidé le club andalou à remporter la Ligue Europa à deux reprises et a joué un rôle clé dans la course du Maroc aux demi-finales de la Coupe du monde au Qatar l’année dernière.

Yassine Bounou de Séville s’est imposé comme l’un des meilleurs gardiens de but de la Liga. JEFF KOWALSKY/AFP via Getty Image

Le problème pour Madrid est que Séville est bien conscient de la haute réputation de son gardien et ne facilitera pas son départ. Le Bayern Munich a tenté en vain de le signer pendant la fenêtre de transfert actuelle après avoir été informé du prix demandé par Séville.

Des sources ont déclaré à ESPN que le président de Séville, Jose Castro, discutait déjà avec son homologue madrilène Florentino Perez et avait demandé plus de 30 millions d’euros (33 millions de dollars) pour commencer les négociations.

Madrid, selon les sources, tentera de réduire les exigences de Séville mais aura d’autres alternatives, notamment De Gea et Kepa, au cas où une décision de Bounou ne se concrétiserait pas.

De Gea, qui était sur le point de signer pour Madrid en 2015, est un agent libre après l’expiration de son contrat avec Manchester United cet été, mais n’est pas un choix unanime au Santiago Bernabeu.

Des sources ont ajouté que Kepa, qui a été suivi par Madrid dans le passé, est également sur leur radar, mais s’ils décident de déménager pour le gardien de Chelsea, ils essaieront d’en faire un prêt.