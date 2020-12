Après avoir perdu 3-2 en octobre à Madrid, le 13 fois vainqueur s’est incliné 2-0 à Kiev mardi grâce à des buts en deuxième mi-temps de Dentinho et du Manor Solomon.

L’attaquant brésilien, qui a succédé en première mi-temps à cause d’une blessure à son coéquipier Júnior Moraes, a bénéficié d’une défense bâclée de Rafael Varane et a inscrit le premier but du match.

Et c’est une autre contre-attaque rapide qui a ouvert à nouveau Madrid, Solomon conduisant de l’intérieur de sa moitié de terrain avant de propulser le ballon à la maison.

Une victoire en Ukraine aurait assuré une place au 16e rang pour Madrid, mais la défaite le laisse troisième du groupe B avec un seul tour de match à jouer.