Le Real Madrid bat Villarreal 3-2 et accède aux quarts de finale

Le Real Madrid a produit un superbe retour après deux buts pour battre Villarreal 3-2 jeudi et réserver sa place en quart de finale de la Coupe d’Espagne.

L’équipe de Carlo Ancelotti espère que la victoire sera un tournant après avoir connu des difficultés en 2023. Ils ont été largement battus par leurs rivaux de Barcelone lors de la finale de la Super Coupe d’Espagne dimanche dernier.

Los Blancos semblaient sur le point de subir une élimination en coupe jeudi, après qu’Etienne Capoue et Samuel Chukwueze aient marqué en première mi-temps pour les hôtes.

Cependant, les buts de Vinicius Junior, Eder Militao et Dani Ceballos après la pause ont renversé le choc des huitièmes de finale et envoyé Madrid, qui a remporté le trophée pour la dernière fois en 2014, à travers.

Villarreal, qui a impressionné en battant Madrid en Liga plus tôt en janvier, a commencé avec brio, Capoue frappant à la maison une superbe frappe du film de Gerard Moreno sur son chemin.

L’équipe de Quique Setien avait remporté six de ses sept derniers matchs et fait match nul l’autre et ils ont joué avec confiance en première mi-temps.

En revanche, Madrid semblait châtié après ses récents résultats et le premier but encaissé.

Les hôtes ont doublé leur avance à l’Estadio de la Ceramica juste avant la mi-temps, Chukwueze apportant la touche finale à un mouvement d’équipe fluide.

Ancelotti a répondu en faisant venir Ceballos et Marco Asensio et les changements ont rapporté des dividendes instantanés.

Ceballos a mis en place Vinicius pour retirer le premier dos pour Madrid et cela a mis le vent dans leurs voiles.

Asensio a foré un coup franc bas sous le mur mais Filip Jorgensen était à la hauteur alors que Los Blancos se sont efforcés d’égaliser.

Le stoppeur danois a ensuite paré la tête de Karim Benzema quelques instants plus tard, mais Militao a bondi sur le rebond pour égaliser.

Alors que l’horloge tournait vers les prolongations, Ceballos a frappé avec un faible effort depuis le bord de la surface, mis en place par Asensio, pour terminer la mission de sauvetage.

