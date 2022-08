Le Real Madrid bat l’Eintracht Francfort 2-0 et remporte la cinquième Super Coupe de l’UEFA

Les buts de David Alaba et Karim Benzema ont offert au Real Madrid une victoire 2-0 sur l’Eintracht Francfort et une cinquième Super Coupe de l’UEFA mercredi.

Alors que Francfort était dangereux, en particulier en première mi-temps, l’expérience et la qualité individuelle de Madrid les ont aidés, comme cela a été si souvent le cas lors de leur campagne victorieuse en Ligue des champions 2021-22.

“Ce n’était pas un match facile, ils étaient retranchés dans leur propre moitié de terrain, mais nous avons réussi à marquer et nous avons bien contrôlé par la suite”, a déclaré l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti à Movistar TV.

“En début de saison, on ne peut pas s’attendre à ce que l’équipe soit déjà à 100%, mais nous avons gagné et nous avons bien commencé la saison. Je pense que cela peut nous aider à obtenir de meilleurs résultats et gagner aide à motiver les joueurs.

Ce fut une soirée particulièrement mémorable pour le vétéran attaquant français Benzema dont le but l’a mené à 324 pour l’équipe espagnole, un de plus que Raul.

Seul Cristiano Ronaldo, auteur de 450 buts, compte plus de buts au Real que Benzema.

“Maintenant, il est en lice pour le Ballon d’Or. Y a-t-il un doute? Pour moi, non », a ajouté Ancelotti.

Francfort a eu le meilleur des premiers stades, le gardien madrilène Thibaut Courtois étant contraint à un superbe arrêt d’anticipation lors d’un face-à-face avec Daichi Kamada à la 14e minute.

Madrid a presque obtenu son premier, lorsque Benzema a libéré Vinicius pour dépasser Kevin Trapp dans la surface de réparation, seulement pour que Tuta dégage le ballon de la ligne.

Alors que Madrid dominait la possession, Francfort a organisé plusieurs contre-attaques jusqu’à ce que Madrid lance son propre contre à la 37e minute.

Un Trapp plongeant a obtenu du bout des doigts un tir au but de Vinicius, poussant le ballon en corner.

Dès le jeu qui s’ensuit, Benzema enchaîne avec Casemiro juste à côté du poteau droit.

Le Brésilien a aspiré plusieurs défenseurs de Francfort et un Trapp plongeant, avant de revenir à un Alaba banalisé qui a marqué à bout portant.

Après le but, Madrid est passé à la vitesse supérieure et aurait dû passer à 2-0, Benzema traînant inhabituellement le ballon avec le but mendiant à la 41e minute.

– Vinicius, Benzema se connectent –

La qualité de Madrid est devenue plus évidente en seconde période, Trapp sauvant un tir dévié de Vinicius à la 54e minute et Casemiro frappant la barre transversale à la 61e minute.

Le prêteur du Borussia Dortmund Ansgar Knauff avait une chance sauvée quelques minutes plus tard, avant que Vinicius et Benzema ne se combinent pour mettre Madrid 2-0.

Vinicius a patiné sur la gauche avant de trancher le ballon en arrière, apparemment aveugle, pour que le Français frappe à la maison depuis le bord de la surface.

Francfort s’est battu dur dans les phases finales, mais Madrid a réussi à dominer le match pour remporter sa cinquième Super Coupe en huit tentatives.

Alaba a salué la détermination de son équipe à poursuivre sa forme stellaire de la saison dernière.

« Nous étions ici pour gagner et remporter le prochain titre… Nous voulons reprendre là où nous nous sommes arrêtés la saison dernière », a déclaré Alaba à RTL.

“C’est toujours agréable de marquer des buts – cela n’arrive pas si souvent pour moi.”

Le capitaine de Francfort, Sebastian Rode, a déploré les échecs de son équipe à saisir ses opportunités.

“Contre les vainqueurs de la Ligue des champions, il faut tenter sa chance. Nous n’avons pas pris les nôtres dans les moments décisifs », a-t-il déclaré au diffuseur DAZN.

L’affrontement, au stade olympique d’Helsinki, était la première fois que ces deux équipes se rencontraient dans un match décisif européen depuis 1960, lorsque Madrid a démantelé Francfort 7-3 grâce à quatre buts contre Ferenc Puskas et trois contre Alfredo di Stefano en finale de la Coupe d’Europe.

Le match a également mis en évidence l’écart croissant entre les compétitions de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, Madrid étant la neuvième équipe de la Ligue des champions à remporter la compétition au cours des 10 dernières années.

Seuls les rivaux de la ville, l’Atletico Madrid, ont remporté la Super Coupe lors des qualifications via une victoire en Ligue Europa au cours de la dernière décennie, après l’avoir fait en battant le Real lors de l’édition 2018.

