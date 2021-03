C’était le 70e but de Benzema en Ligue des champions, faisant de lui le cinquième joueur à atteindre le but de la compétition après Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski et Ral Gonzlez. Seuls Ronaldo, Messi et Lewandowski ont franchi le cap plus rapidement que les 126 matches de l’attaquant français.

Sportiello a tenté de jouer depuis sa surface mais a mal joué son tir et le ballon est allé directement à Luka Modric, qui est entré dans la surface et a fait une passe basse pour un but facile de Benzema près du point de penalty à la 34e minute. Sportiello a remplacé Pierluigi Gollini après le match aller et partait en Serie A depuis lors.

